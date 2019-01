Wieża widokowa stanęła na szczycie Cergowej. Można z niej podziwiać panoramę Beskidu Niskiego [GALERIA]

Beskid Dukielski to centralna cześć Beskidu Niskiego. Przeważają tu wąskie grzbiety - od strony północnej bardziej strome i spadziste, znacznie łagodniejsze od strony południowej. Wzniesienia nie przekraczają 1000 m n.p.m. Trzy najokazalsze to Baranie (754 m), Piotruś (728 m) i Cergowa (716 m). Ta ostatnia jest najbardziej znana i charakterystyczna ze swymi trzema szczytami. To właśnie na najwyższym wierzchołku zbudowano wieżę widokową dla turystów.

- Turysta zdobywając którąkolwiek z gór Beskidu Dukielskiego może być jednak nie do końca usatysfakcjonowany, ponieważ szczyty są tu mocno zalesione, co znacznie utrudnia widok na piękną panoramę okolicy - przyznaje Krystyna Boczar-Różewicz, specjalista ds. promocji w urzędzie miejskim w Dukli. - Jeżeli chodzi o punkty widokowe to niestety, jest ich mało, a najlepsze z nich to słowackie wieże widokowe nad Przełęczą Dukielską i wieża na Baranim.

Pomysł zbudowana na Cergowej platformy widokowej pojawił się już ponad 10 lat temu. Wśród jej propagatorów był m.in. Andrzej Bytnar, wówczas członek stowarzyszenia i wiceburmistrz Dukli a obecnie burmistrz.

Dlaczego punkt widokowy powstał właśnie na Cergowej?

Wybór Cergowej to nie przypadek. Jej szczyt przed stu laty był znakomitym miejscem widokowym. Budowla też nie jest pierwszą w tym miejscu. Wznosiła się tu już wieża triangulacyjna, która służyła do pomiarów geodezyjnych, a w czasie II wojny światowej była wykorzystywana do obserwacji. Z umieszczonej na niej półki jeszcze w latach 60. ub. wieku można było podziwiać wspaniałe widoki.

Budowa trwała kilka lat

Budowę rozpoczęto w 2016 roku. Przedsięwzięcie było niełatwym wyzwaniem, przede wszystkim ze względy na warunki terenowe utrudniające transport materiałów. Prace się przedłużyły, ze względu na pożar w firmie, która wygrała przetarg. Zdążyła wykonać fundamenty. W pożarze spłonęła jednak zmagazynowanych elementów konstrukcji. Ostatecznie prace dokończyła ekipa z pow. tarzańskiego. Drewniana konstrukcja ( autorem projektu jest Stefan Stempin, krośnieński architekt) wyglądem nawiązuje do dawnych obiektów wiertniczych, znajdujących się na Podkarpaciu.

Oficjalne otwarcie już w sobotę

Budowla była gotowa na koniec września. Ale dopiero od soboty (27 października) będzie oficjalnie dostępna dla turystów, dziś gmina uzyskała pozwolenie na użytkowanie.

Jak wysoka jest wieża?

Wieża ma wysokość prawie 22 m. i cztery poziomy widokowe. Z najwyższego - platformy z miejscami siedzącymi, przykrytej gontowym dachem - przy dobrej pogodzie roztaczają się widoki nie tylko na Beskid Niski ale też Pogórze Karpackie, Karpaty Słowackie i Tarty.

Wszystkich chętnych gmina zaprasza w sobotę na wspólne wyjście na Cergową. Zbiórka o godz. 11.30 na parkingu Cergowa-Zakluczyna. Przy "Złotej Studzience" na uczestników czekać będzie ciepły poczęstunek.

WIDEO: 50 lat zapory na Jeziorze Solińskim