Wielki Plebiscyt na 7 Cudów Polski – finał o krok!

Do końca zbliża się głosowanie w plebiscycie na „7 Cudów Polski na 100-lecie Niepodległości”, ogłoszonym przez organizatora największych w Polsce targów turystycznych World Travel Show – Ptak Warsaw Expo. Dotychczasowi liderzy rankingu utrwalili swoją pozycję, tymczasem głosowanie kończy się już 12.10.2018 r. To ostatni moment, aby oddać głos na swojego faworyta. Do tej pory w plebiscycie wzięła udział imponująca liczba prawie 55 tysięcy internautów z całej Polski.