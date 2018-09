To będzie nie lada atrakcja dla wszystkich miłośników kolarstwa. W dniach 15-16 września na parkingu przy Ratuszu w Rzeszowie zatrzyma się mobilne muzeum Tour de Pologne.

-To szczególny rok dla Tour de Pologne. Wyścig obchodzi 90-lecie. Razem świętujemy rocznicę 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Kolarze również włączali się do walki o wolność, o czym można przekonać się zwiedzając pierwsze na świecie mobilne muzeum poświęcone naszej dyscyplinie. Cieszę się bardzo, że teraz także mieszkańcy Rzeszowa będą mogli poznać te imponujące zbiory” – mówi Czesław Lang, Dyrektor Generalny Lang Team.

- Naprawdę jest co oglądać i cieszę się, że w muzeum jest moja koszulka, choć nie ukrywam, że chciałbym znaleźć się w gronie tych, którzy wygrali Tour co najmniej trzykrotnie – mówi brązowy medalista olimpijski i dwukrotny zwycięzca klasyfikacji górskiej Tour de France.

Mobilne muzeum Tour de Pologne to pierwszy tego typu projekt kolarski na świecie. Pomysł jego stworzenia wiąże się z 90-leciem narodowego wyścigu.Multimedialne prezentacje przeniosą zwiedzających w czasie, do początków kolarstwa na ziemiach polskich. W zbiorach nie brakuje starych publikacji prasowych, pucharów, proporczyków, medali i plakatów. Jest także rower oraz medal olimpijski z Moskwy Czesława Langa, od 25 lat dyrektora Tour de Pologne.Muzeum odwiedziło już wiele polskich miast, a gośćmi byli znakomici polscy kolarze. W Krakowie był to zwycięzca Tour de Pologne z 2014 roku Rafał Majka.Pod wrażeniem był także Tomasz Marczyński, który wziął udział w uroczystym otwarciu muzeum podczas Bike Expo w Warszawie. Z kolei w Grudziądzu mobilnym muzeum zachwycał się mistrz świata z 2014 roku Michał Kwiatkowski. - Czasem trudno znaleźć wszystkie informacje w internecie, a w muzeum wszystko zgromadzone jest w jednym miejscu.Muzeum Tour de Pologne to nie jedyna atrakcja, która powinna przyciągnąć wszystkich zainteresowanych sportem. W weekend 15-16 września będzie można także sprawdzić swoją kolarską formę na trenażerach i wziąć na nich udział w wyścigu niepodległości oraz spróbować pobić czas Czesława Langa.