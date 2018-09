Kartki kalendarza mówią nam, że wakacyjna laba minęła. Nie chodzi tylko o fakt rozpoczęcia roku szkolnego. Na wszystkich nas lato wpływa nieco rozleniwiająco, zwłaszcza, że tegoroczna pogoda dała nam się we znaki poprzez upały, które poza okresem urlopu stają się męczące. Teraz mamy powrót do rzeczywistości pełną parą, z gotowaniem, praniem, prasowaniem, ale i codzienną walką o posprzątany dom itd. Niemniej, jak pokazują liczby, możemy chyba mówić o tym, że zapanowała pewna moda… Moda na mniej obowiązków.

Wszak od zawsze w natłoku codziennego „musze jeszcze” szukaliśmy sprzymierzeńców. Na domowników w kwestii obowiązków ciężko liczyć, ok, można, ale w najlepszym wypadku kwitowane jest to niemym „przewróceniem oczami”. Zawsze szukaliśmy pomocników, na których można liczyć. Skąd brałby się sukces zmywarek, pralek czy wielu innych urządzeń, które zagościły w naszych domach? Z liczb. Każdy z tych sprzętów oszczędza nam czas. Początek roku szkolnego, więc zabawmy się matematycznie. Jeżeli każdy z nas dziennie zmywa naczynia przez 5 minut to rocznie jest to 1825 minut. Dodajmy do tego pranie w takim samym wymiarze czasowym (minimalistycznie, wszak czasu bez pralki już nie pamiętamy), a na koniec jakieś 1500 minut, które rocznie oszczędzają nam przeróżni pomocnicy kuchenni (roboty, miksery, blendery, krajalnice, kuchenki mikrofalowe itd.). Każdy może takie ćwiczenie wykonać samodzielnie. Nam wychodzi, że same zmywarki, pralki i drobne, kuchenne AGD oszczędza nam 5150 minut. To 85,5 godziny, to ponad TRZY I PÓŁ DNIA! To nie jedyna korzyść. Choć trudno jest nam się z tym pogodzić, to w zdecydowanej większości przypadków sprzęty te wykonują za nas czynności zdecydowanie lepiej i bardziej ekonomicznie, a już na pewno lepiej niż nasi domownicy ;). Od kilkunastu lat do naszych domów coraz częściej zapraszamy jednak roboty. Nie takie jak Rosie z kreskówki Jetsnowie, bo być takie nie muszą. Podobnie jak zmywarki i pralki skupiają się na jednym sprawunku, za to jego wykonanie doprowadziły do perfekcji. Mowa o domowych robotach, które pomogą nam w odkurzaniu i mopowaniu podłogi. Szybki rachunek sumienia z królową nauk – ile czasu tygodniowo odkurzasz i myjesz podłogi? Stawiamy, że około 30 minut, które mnożymy przez liczbę tygodni i… mamy kolejne 26 godzin. Co ważne roboty są w stanie i powinny pracować codziennie, ale tu nie będziemy już bawili się w mnożenie, te dane byłyby dla Ciebie przytłaczające ;)Skąd wziął się ich sukces i co on właściwie oznacza? Liderem i pionierem domowej robotyki jest iRobot, który nieprzerwalnie od 2002 roku udoskonala i wprowadza tę kategorię na wyższy poziom. Na świecie znalazł już ponad 20 milionów nabywców, z czego ćwierć miliona w samej Polsce. Dzięki temu firma może pochwalić się odznaczeniem Marka Nr 1 na świecie w sprzedaży robotów odkurzających. Jak przekonała tę rzeszę ludzi do zaufania swoim robotom? Efektywnością pracy urządzeń, dbałością o klienta, dostępnością i… codziennie czystymi podłogami. Po kolei. Roomba posiada kilkadziesiąt czujników, które podejmują ponad 60 decyzji na minutę, aby robot wiedział i dostosował swoje działanie do danej sytuacji – odkurzył wzdłuż ścian, w rogach, a nawet wyczuł większe skupisko zabrudzeń i poświęcił takiemu miejscu więcej uwagi. iRobot przykłada bardzo dużą wagę do tego co o produktach mówią klienci oraz otacza ich profesjonalną opieką posprzedażową. Autoryzowany importer i dystrybutor iRobot w Polsce – firma DLF – od trzech lat odznaczana jest Godłem Dbamy o Jakość Obsługi, które przyznawane jest na podstawie audytu satysfakcji klientów w zakresie obsługi posprzedażowej. Natomiast dostępność to nie tylko fakt, że domowe iRoboty można kupić w większości sklepów. Dostępność to przede wszystkim szeroka gama produktowa, która pozwala na dobór pomocnika dopasowanego do potrzeb w cenach od około 1000 zł. Najważniejszym jednak czynnikiem, który zaowocował rynkowym sukcesem jest oszczędność wolnego czasu oraz fakt codziennie czystych podłóg każdego dnia.Jeżeli chcesz poznać opinię użytkowników robotów Roomba to zapraszamy na http://bit.ly/Roombasadorzy