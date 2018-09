Norbi po raz pierwszy poprowadził teleturniej "Jaka to melodia". Od razu posypały się negatywne komentarze. "Był za bardzo wyluzowany" - podkreślali widzowie. Czy Norbert Dudziuk na stałe zastąpi na stanowisku prowadzącego Roberta Janowskiego, który zakończył współpracę z formatem? Dalsza część artykułu poniżej.

Norbi nowym prowadzącym "Jaka to melodia?"

Norbi w "Jaka to melodia"

Norbi z poczuciem humoru podszedł do prowadzenia show i nie było widać po nim tremy. Jedynie co, to nie za bardzo mógł zapanować nad uczestniczkami, których liczne dyskusje wprowadzały chaos. Niestety, nie wszystkim prowadzenie Norbiego przypadło do gustu - pisze Plejada.pl

Zapadły ostatnie decyzje w sprawie "Jaka to melodia?" i naszych, ostatnich 10 odcinków. Nie gramy. Czyli to już koniec. 21 lat... Kawał życia. Waszego i mojego. Było pięknie i nie dajmy sobie zabrać tych wspomnień - napisał były już prowadzący "Jaka to melodia?", Robert Janowski.

"Jaka to melodia?" - zmiany w programie

- od poniedziałku do piątku - mają w nich brać udział nowi zawodnicy weeekendowe wydanie - sobota i niedziela - będzie okazją do oglądania celebrytów - sobota ma być walką na "hity" w dwuosobowych zespołach, natomiast niedziela to indywidualna okazja do udowodnienia swojej muzycznej wiedzy

poprowadził teleturniejpierwszy raz w sobotę, 1 września. Jak poszło? Wielki luz! - tak ocenili widzowie. Styl Norbiego podoba się młodszej części widowni, ale starszym kompletnie nie przypadł do gustu."Bardzo szkoda dawnego programu prowadzonego przez pana Roberta. Był prowadzony z klasą, profesjonalnie i z wielką wiedzą muzyczną pana Roberta","Żądamy przywrócenia Roberta Janowskiego","Jaki prowadzący, taka jakość programu","Z programu muzycznego zrobiono marnej jakości kabaret. W dodatku Norbi nie panuje nad zawodniczkami, wchodzą mu na głowę"Wpisy stałych widzów teleturnieju "Jaka melodia" są druzgocące dla Norbiego.Niektórzy nie do końca zauważyli odświeżoną formułę show. "No gdzie to odświeżenie tego programu?! Jedyną chyba zmianą jest tylko to, że prowadzący zwraca się do uczestniczek: kochanie" - czytamy.Byli także i ci, którym podobało się. "Jestem na tak", "Norbi ok... Robert, emeryturka zasłużona", "Obejrzę odcinek z zawodnikami, żeby wyrobić sobie opinię", "Świetny ten prowadzący, lepszy i w ogóle ciekawiej, a ja przeciwnie: będę oglądać, bo fajniejsze jest" - pisali drudzy.Informację o tym, żepotwierdził Jacek Kurski w czasie konferencji prasowej poświęconej prezentacji nowej ramówki Telewizji Polskiej., dotychczasowy prowadzący "JtM?", związany był z formatem przez. Powodem zakończenia współpracy był, jak wskazał Janowski,. Ponadto zmiany, jakie miały zajść w programie od września były nie do zaakceptowania przez dotychczasowego gospodarza programu.ze współpracownikami i fanami teleturnieju na Facebooku, zamieszczając emocjonalny wpis:Nowy prowadzący "Jaka to melodia?", czyli, znany bardziej jako, to tylko jedna ze zmian, które czekają od września na widzów TVP. Program ma być emitowany od poniedziałku do niedzieli. Są już znane szczegóły dotyczące założen formatu.Jako wykonawców znanych i lubianych przebojów zaprezentują się m. in. takie gwiazdy jak: Natasza Urbańska, Szymon Chodyniecki, Ola Szwed, Marek Kaliszuk oraz zespoły: Blue Cafe czy Fun Factory.