MUZOtok. Michał Szpak o płycie Dreamer, o The Voice Of Poland, o duecie z Martą Gałuszewską

Michał Szpak o płycie Dreamer, o The Voice Of Poland, o duecie z Martą Gałuszewską w Don't Poison Your Heart. Już 13 października rozpoczyna się trasa koncertowa artysty.