Narodowy Bank Polski wprowadził do obiegi banknot kolekcjonerski "Niepodległość" o wartości nominalnej 20 zł. Wymiary banknotu: 150 x 77 mm. Za projekt banknotu upamiętniającego 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości, odpowiedzialna była Agnieszka Próchniak.



Na nowym banknocie umieszczono wizerunek Józefa Piłsudskiego. - Józef Piłsudski zaczął energicznie organizować rząd i armię. Jako naczelny wódz polskiej armii 16 listopada notyfikował mocarstwom odrodzenie niepodległej, suwerennej i demokratycznej Polski. To właśnie fragmenty tej noty widnieją na przedniej stronie banknotu, obok portretu Józefa Piłsudskiego w legionowym mundurze – czytamy w folderze emisyjnym. - Na odwrotnej stronie banknotu dominują barwy narodowe oraz orzeł legionowy, trzymający w szponach tarczę Amazonek z literą S (strzelcy). Wokół niego umieszczono napis RZECZPOSPOLITA POLSKA. Jest to nawiązanie do okolicznościowych monet 5 i 10 złotych z 1934 roku, wybitych z okazji 20. rocznicy wymarszu Pierwszej Kompanii Kadrowej, których projektantem był rzeźbiarz Stanisław Kazimierz Ostrowski.]



Nowy banknot wyemitowano w nakładzie do 50 tys. sztuk. Można go kupić w cenie 75 zł w Oddziałach Okręgowych NBP.

