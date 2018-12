Walentynkowy koncert: Zenek Martyniuk i Akcent już wkrótce w Rzeszowie

Zespół Akcent z Zenonem Martyniukiem na czele to prawdziwa legenda na scenie disco polo. Martyniuk to niepodważalnie jeden z najpopularniejszych obecnie wykonawców tego gatunku, o czym świadczą miliony wyświetleń na kanale YouTube oraz błyskawicznie sprzedające się bilety, utwór „Przez Twe oczy zielone” znają nawet najmłodsi nie przesadzimy gdy powiemy że 4-6 letnie dzieci śpiewają refren tego utworu z uśmiechem na twarzy.

Zespół Boys powstał w 1991 roku. Początki nie były łatwe, panowie grali na pożyczonym sprzęcie, czasem nawet robionym własnoręcznie, ale dzięki zaangażowaniu i talentowi odnieśli niebywały sukces. Szybko stali się znani i lubiani dzięki hitom takim jak „Jesteś Szalona”, czy „Najpiękniejsza Dziewczyno”ale prze de wszystkim „Niech żyje wolność!” które na każdym koncercie śpiewa cała publika.

Skaner na scenie disco polo obecny jest już od 25 lat, na koncie ma takie wielkie przeboje jak „Amore”, „Pociąg do gwiazd”, czy „Moja wolność”.

Top Girls - pierwszy girlsband wytwórni Greenstar. Zespół tworzą trzy piękne i niezwykle utalentowane wokalistki - Angelika Żmijewska, Paula Karpowicz i znana widzom Polo TV Justyna Lubas, uczestniczka trzeciej edycji Disco Star 2015.

Power Play znani są z ognistego temperamentu i niezwykłej przebojowości, z natury nie lubią robić wokół siebie dużego szumu, ale gdy tylko pojawią się na scenie, potrafią zaczarować ludzi tak, że nogi same rwą się do tańca. Ich najpopularniejsze piosenki to m. in. „Lubisz to Lubisz”, „Co Ma Być To Będzie”, czy najnowsza „Miła Ma”.

Bilety:

- 45,00 zł - miejsce siedzące sektory B

- 60,00 zł - miejsca stojące

- 70,00 zł - miejsca siedzące

- 70,00 zł - strefa FAN (blisko sceny)

Dzieci do lat 7 wstęp wolny bez gwarancji miejsca siedzącego.

Na koncert zapraszają: Agencja koncertowa LESE oraz VIVA Art Music!

