Pierwszy tegoroczny półmaraton biegowy, to nie jedyna taka impreza w Rzeszowie. Niebawem zawodnicy zmierzą się w najbardziej morderczej dyscyplinie - triathlonie.

Pobiegną w dzień i w nocy

Maraton i “Dycha”

Półmaraton, który odbył się w miniony weekend w Rzeszowie był rekordowy pod względem frekwencji. Zmagali się nie tylko z dystansem ponad 21 kilometrów, ale musieli także stawić czoło wyjątkowo upalnej pogodzie. Zwykle biegacze narzekają na wiatr, ale tym razem nie mogli tego zrobić. Powiewy chłodziły ciało i pomagały zawodnikom na trasie.Po rozgrzewce w biegu na 800 metrów do linii startu podszedł Stanisław Sienko. Wiceprezydent Rzeszowa strzelił z pistoletu startowego i w stronę Mostu Zamkowego popłynął tłum biegaczy. Wśród mężczyzn najlepsi okazali się Kenijczycy. U pań wygrała Węgierka. Drugie miejsce zajęła zawodniczka pochodząca z Ukrainy, która od 2011 roku posiada polski paszport . Trzecia pozycja przypadła Kenijce.Jako, że pogoda dopisała, na trasie półmaratonu pojawiło się wielu kibiców, a u zbiegu ulic Kopisto i Podwisłocze latynoskie rytmy serwował biegaczom zespół “El Mariachi Gringo”.Kolejną imprezą biegową w stolicy Podkarpacia będzie organizowany po raz piąty Ultramaraton Podkarpacki( już 12 maja). Zawodnicy mają do wyboru cztery dystanse: 30, 50, 70 i 115 kilometrów. Start i meta będą na rzeszowskim Rynku. Zapisów można dokonywać na stronie ultramratonpodkarpacki.pl.Start i meta biegu umiejscowione zostaną na Stadionie Miejskim przy ulicy Hetmańskiej. Bieg rozpocznie się o godzinie 20:00. Przed nim przeprowadzone zostaną biegi młodzieżowe na dystansach od 300 m do 800 metrów. Zapisy na runrzeszow.pl.W tym roku w Rzeszowie po raz pierwszy odbędzie się triathlon. Zaplanowaną na 17 czerwca imprezę zorganizuje Stowarzyszenie Rozwoju Triathlonu Swim Tri Rzeszów. Na krótszym dystansie trzeba będzie przepłynąć 475 metrów, przejechać na rowerze 22 km i przebiec 5,25 kilometra. Dłuższy dystans to odpowiednio 950 metrów, 45 kilometrów i 10,5 km. - Pływać będziemy na Żwirowni, potem jazda rowerem w kierunku ul. Jana Pawła. Bieganie zaplanowane jest głównie na bulwarach - mówi Bogdan Serwiński ze Swim Trim Rzeszów.Zawodnicy muszą mieć swój rower. Organizator zapewni pełną ochronę w wodzie, na drodze plus posiłek regeneracyjny. Ceny wpisowego zaczynają od 129 złotych. Zapisy na stronie internetowej www.swimtri.pl.Latem nastąpi przerwa w imprezach biegowych. Za to jesienią tradycyjnie odbędą się trzy biegi. 6 października (sobota) odbędzie się 4. Bieg na Piątkę (5 kilometrów) o Puchar Pratt & Whitney Rzeszów. Dzień później zorganizowany zostanie VI PKO Maraton Rzeszowski.Sezon zamknie VI PKO Bieg Niepodległości - Rzeszowska Dycha, który odbędzie się 11 listopada , w niedzielę. Szczegóły można znaleźć na stronie runrzeszow.pl.