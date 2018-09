Chwalenie się wakacjami to chleb powszedni okresu letniego. Urlopowicze dzielą się zdjęciami z wakacji w mediach społecznościowych, doprowadzając do szału swoich kolegów z pracy. Po wakacjach następuje kilkutygodniowe zdawanie relacji z każdej chwili pobytu, polecenia miejsc, hoteli i dań. Wakacjami żyje nie tylko osoba urlopująca się, ale także całe jej otoczenie. PIT opublikował raport wakacyjnych destynacji w 2018 roku. Gdzie Polacy spędzali zagraniczny urlop?

Biznes turystyczny kwitnie

Przychody tego sektora w ujęciu globalnym osiągnęły poziom 1,34 biliona dolarów.

Polak na wakacjach

Najpopularniejsze kraje na wakacje 2018

Wakacje 2018. Ranking miast

Riwiera Turecka

Kreta

Słoneczny Brzeg

Rodos

Zakynthos

Hurghada

Korfu

Kos

Wybrzeże Egejskie

Kiedy na wakacje 2018?

Według danych Światowej Organizacji Turystyki (UNWTO), w roku 2017 odnotowano 1 323 miliarda podróży zagranicznych (w tym 671 mln w Europie), co daje wzrost rzędu 7%. W poprzednim roku prognozowano wzrost rzędu 3,8%.Wszystko wskazuje na to, że w 2018 roku tendencja wzrostowa się utrzyma. „Z dostępnych danych dotyczących przyjazdów zagranicznych wynika, że między styczniem a kwietniem 2018 roku turystyka zagraniczna zanotowała wzrost o 6% (w porównaniu z rokiem poprzednim)”.rośnie z roku na rok. Polacy również dokładają woja cegiełkę., które trwają w większości. Nalecimy samolotem, hotele wybieramy raczej luksusowe niż nisko budżetowe a wyżywienie koniecznie musi być. Polak na wakacjach musi czuć się swobodnie, wygodnie i być zaopiekowany.nie chce się o nic martwić. Szczególnie o to, czy nie będzie musiał chodzić głodny.Ranking najpopularniejszych destynacji Polaków nabyć może nie jest dla nikogo zaskakujący, ale jest w nim kilka ciekawych zmian. Przede wszystkim na listywróciły. Mniejsze zainteresowanie tymi krajami w poprzednim roku było spowodowane stanem podwyższonego ryzyka w tych rejonach oraz ostrzeżeniami wydanymi przez MSZ. Triumfatorem rankingu jest, kraj najczęściej wybierany przez osoby planujące wakacje z biurami podróży.Polacy upodobali sobie nie tylko kraje, do których jeżdżą. Niektórzy zamiast poznawać nowe miejsca, kuchnie, tradycje, lubią jeździć do miejsca, które jest sprawdzone i w którym wiadomo, że odpoczną. Polscy turyści szczególnie upodobali sobie letnie kurorty nad morzami.Po zakończeniu jednych, zaraz zaczyna się planowanie kolejnych wakacji. W tym roku polscy turyści najczęściej wyjeżdżali w lipcu (30,8% wszystkich turystów), następnie w sierpniu (27 %), czerwcu (26,6 %). W maju wyjechało tylko 15,2% turystów i były to wyjazdy związane zapewne z weekendem majowym.Ranking został przygotowany przez Polską IzbęTurytyki we współpracy z Fly.pl, Travelplanet.pl i Wakacje.pl. Raport dotyczy zorganizowanych wyjazdów Polaków w okresie od 28 kwietnia do 31 sierpnia 2018 r., które zostały zarezerwowane do 20 sierpnia 2018