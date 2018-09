Dlaczego niektóre produkty budzą szczególne emocje, porywają tłumy, zyskują nie tyle użytkowników, co wyznawców, stając się ważną częścią popkultury, a zarazem inspiracją do wielu innowacyjnych biznesów?



Zaczęło się od niebywałego sukcesu urządzeń Apple, jednej z najcenniejszych marek globu, który stał się natchnieniem dla wielu przedsiębiorstw: od mikrofirm po korporacje. Ale tylko nieliczni potrafią stworzyć, produkować na masową skalę i promować technologiczne cacka na miarę iMaca, iPoda czy iPhone’a. Do sukcesu trzeba bowiem co najmniej trzech kluczowych rzeczy:



- przełomowej technologii, rewolucjonizującej nie tylko całe sektory gospodarki, ale i zachowania milionów ludzi, wyznaczającej nowe trendy – zarówno techniczne, jak i społeczne;



- bezkompromisowo wysokiej jakości wykonania, gwarantującej klientom niezawodność, a zarazem genialny wręcz komfort użytkowania;



- fenomenalnego wzornictwa na miarę arcydzieł sztuki designu, po to, by użytkownicy mieli poczucie codziennego obcowania nie tyle z produktem, co dziełem mistrza, wyróżniającym się wśród całej masy naśladowców, jacy niechybnie zaraz się pojawią.





Oryginał jest tylko jeden





Imitatorów i imitacji są miliony. Oryginał jest oczywiście tylko jeden ale samo nazewnictwo różnych iGadżetów stało się symbolem współczesnych trendów.



Wróćmy na chwilę do ery przedsmartfonowej. Na przełomie wieków XX i XXI absolutnym hitem okazał się iMac, który spełniał wszystkie wymienione wyżej kryteria. Nie był wprawdzie rewolucją na miarę późniejszych tabletów, czy smartfonów ale w swoich czasach jawił się jako urządzenie absolutnie wyjątkowe - i odważne. Można rzec, że pierwszy raz na tak wielką skalę ktoś połączył supertechnologię z genialnym wzornictwem i walorami użytkowymi. Wystarczyło, że był pierwszym na świecie powszechnie sprzedawanym komputerem w kolorze innym od beżowego lub czarnego oraz o kształcie innym niż prostopadłościan. Zastosowano w nim przy tym wiele nowatorskich – a zarazem poprawiających komfort użytkowania – rozwiązań. Zresztą już sama idea połączenia jednostki centralnej z monitorem i dołączenia do nich spójnych wzorniczo myszki z klawiaturą stanowiła przełom w myśleniu o domowych urządzeniach, nie tylko komputerach.





Wygląd ma znaczenie!





Ładny odkurzacz, ładny mikser, ładny czajnik? Tak. Niebanalny wygląd zaczął mieć znaczenie. Dziś jest oczywiste, że decyduje on w ogromnej mierze o wartości dodanej konkretnego produktu, a więc i jego konkurencyjności na rynku.



Łukasz Mamica z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (w wydanej kilka lat temu pracy „Wzornictwo przemysłowe jako determinanta konkurencyjności gospodarki”), pisze: „Badania, przeprowadzone w 10 krajach na grupie ponad 800 respondentów pokazały, że konsumenci za wyrób o lepszej jakości wzorniczej w stosunku do produktu wykonanego z podobnego materiału, ale cechującego się gorszym projektem, są w stanie zapłacić średnio cenę aż o 27 proc. wyższą”.



Nadal jednak równie ważne, jeśli nie ważniejsze, są dwie pierwsze z wymienionych na wstępnie tekstu rzeczy: przełomowość technologii oraz najwyższa jakość i komfort użytkowania.



Niewiele produktów, czy usług łączy w sobie te wszystkie cechy i wymagania, ale trend wydaje się jasny. Jeździmy iTaksówkami, korzystamy z iBanków, kupujemy w iSklepach, a nawet tytoń spalany w papierosach zamieniamy na podgrzewany w IQOS-ach.

Rewolucyjne, by nie rzec wywrotowe, powinno być też samo hasło - tworzące wokół danego produktu lub usługi atmosferę – tak jak rzucone kilka lat temu przez szefa Philip Morris, czołowego koncernu tytoniowego świata: Walczymy o świat bez dymu. Hasło oznaczające przełom w kategoriach opisanych wyżej. Nie tylko technologiczny, ale i w społecznych zachowaniach i nawykach.

Jako się rzekło, sama technologia jest przełomowa, a jakość wykonania – bezkompromisowa, co gwarantuje zarówno niezawodność, jak i bardzo wysoki komfort użytkowania. Wreszcie – produkt jest po prostu bardzo ładny, wręcz - jak to się chętnie teraz mówi – dizajnerski.



I tak oto zaczyna powstawać współczesny przedmiot kultu, czy raczej iKultu. Doskonały, nowoczesny, świetnie zaprojektowany, piękny i elegancki.