Masz zdjęcie do tego tematu?

Rzeszowski Inkubator Kultury zaprasza na kolejną wyprzedaż garażową.

- Będzie można wyłowić m. in. ozdoby i dekoracje dla domu, książki i czasopisma, płyty CD/DVD, przetwory domowej roboty, a nawet mydełka. Nie zabraknie również niezniszczonych ubrań i wyrobów tekstylnych.

Organizatorzy zachęcali wystawców do przynoszenia ozdób, dekoracji dla domu, nietrafionych prezentów, niezniszczonej odzież, przetworów domowej roboty oraz płyt muzycznych, winyli i książek.- Zachęcamy do udziału osoby, które chciałyby coś kupić w okazyjnej cenie, a co być może trafią w ich gusta - zaprasza Rzeszowski Inkubator Kultury.Osoby posiadające swoje stanowiska mogą rozpocząć wykładanie towarów już od godz. 9.30.TVN24/x-news