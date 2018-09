(© Deformeathing Production)

Po wakacyjnej przerwie rusza sezon koncertowy w Vinylu. W sobotę (1 września) coś dla miłośników grindcore’a i death metalu. Na imprezie pod nazwą „Deformeathing Festival 2018” wystąpią Bottom, Straight Hate, Youdash, Rotengeist, Shodan i Ape To God.

Istniejący od 1995 roku zespół Bottom ze Śląska/Zagłębia czerpie garściami z grindcore, hardcore, crust czy elementów death metalu. Grupa ma na koncie trzy pełne albumy. Teksty skupiają się na społecznych i politycznych aspektach życia i współczesnego świata, opowiadają także o wewnętrznej walce każdego człowieka ze swoimi słabościami.



Muzyka Straigh Hate to grindcore z naleciałościami Swe-death metalu. Zespół działa od 2008. Do tej pory nagrał dwa splity oraz jeden pełny album „Every Scum Is A Straight Arrow”, który został uznany za najmocniejszy grindowy album 2016 roku na polskiej scenie.



Twórczość pochodzącej z Chełma i Lublina grupy Youdash to połączenie grindcore’a i death metalu. Po wydaniu debiutanckiej płyty „Atrophobia”, która stała się sensacją (zdobyła najwyższe noty w największych magazynach na świecie) zespół przez pewien czas nie pojawiał się na scenie. Rzeszowski koncert będzie więc niezwykłą okazją aby ich zobaczyć.

Przemyski Rotengeist, który istnieje od 2005 roku, łączy w swojej twórczości thrash i death metal. Ma na koncie trzy pełne albumy, dwie płyty demo oraz całą masę koncertów.



Zespół Shodan z Wrocławia w 2016 roku wydał swój debiutancki album „Protocol Of Dying”. Grupa występowała na licznych festiwalach (m.in. Metalmania, Castle Party, Into The Abyss), grała koncerty u boku takich gwiazd jak Vader, Rotting Christ, czy Vallenfyre.



Ape To God to lubelska formacja łącząca elementy thrash, death oraz groove metalu z dystopijnymi wizjami z literatury i filmu. Dwa lata po rozpoczęciu działalności muzycy wydali debiutancką EP-kę, zatytułowaną po prostu "Ape To God". Obecnie kapela pracuje nad swoim pierwszym albumem studyjnym zatytułowanym „The Head Meets The Tail” który ukaże się w październiku nakładem Deformeathing Production.



Koncert w rzeszowskim klubie Vinyl (ul. Piłsudskiego 31) zacznie się o godzinie 17:30. Bilety w cenie 30 zł można nabyć w klubie dniu koncertu, lub w przedsprzedaży w cenie 20 zł za pomocą strony https://deformeathing.com/index.php/deformeathing-festival-2018-bilet.html



Pierwsza edycja „Deformeathing Festival” odbyła się we wrześniu 2017 w klubie „Rudeboy” w Bielsku-Białej z udziałem grup Trauma, Mord’A’Stigmata, Epitome, Terrordome i FAM.



