W Rzeszowie pełno śmieci? Zbulwersowani Czytelnicy piszą do naszej redakcji i skarżą się na brak porządku w mieście

Do naszej redakcji zadzwonił Czytelnik skarżący się na zaniedbaną część osiedla Krakowska Południe. Według niego pomiędzy ul. Lewakowskiego a ul. Zbyszewskiego jest bałagan i nikt z tym nic nie robi. -Nikt nie posprzątał tutaj po zimie. Administracja na to wcale nie reaguje! -denerwuje się Czytelnik.

Teren, o którym mówił Czytelnik, należy do miasta. W urzędzie miasta dowiedzieliśmy się, że już przekazano informację w tej sprawie służbom porządkowym. - Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej zajmie się posprzątaniem zanieczyszczeń w najbliższym czasie. Dodatkowo już planujemy konsultacje z Radą Osiedla Krakowska Południe. Będziemy rozmawiać o zagospodarowaniu tych właśnie terenów -informuje Agnieszka Siwak-Krzywonos z biura prasowego Urzędu Miasta w Rzeszowie.

Kolejne zgłoszenie dostaliśmy od mieszkanki, która zauważyła dzikie wysypisko śmieci tuż przy Wisłoku, naprzeciwko Hali Podpromie. Zastanawiała się, czy miasto może coś zrobić z tym problemem. -To prawdopodobnie prywatne tereny, wyglądają na bardzo zaniedbane ogródki działkowe. Czy władze miasta mogą wyegzekwować od właścicieli utrzymanie porządku? - zastanawia się mieszkanka Rzeszowa. I podkreśla w korespondencji do redakcji, że miasto zawsze się chwali, że dba o czystość, szkoda, że tylko w wybranych miejscach.

Na wątpliwości mieszkanki odpowiada Maciej Chłodnicki, rzecznik prezydenta Rzeszowa:

- Miasto nie może sprzątać na prywatnym terenie, może jednak nakłonić właściciela działki do jej posprzątania. Jest to zadanie straży miejskiej, która zgłasza się do właściciela z nakazem posprzątania. W razie odmowy wystawia mu mandat.