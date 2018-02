Jeszcze w tym miesiącu Rzeszów rozpocznie poszukiwania firmy, która dostarczy mieszkańcom panele fotowoltaiczne produkujące ekologiczną energię.

- Zużywamy sporo energii, bo nasz dom jest wyposażony w mechaniczny system odzyskiwania ciepła. Dlatego zdecydowaliśmy się zainwestować w panele. Nasz wkład wyniesie około 5-6 tysięcy złotych, a resztę dopłaci miasto. Panele zamontujemy na dachu - mówią Lucyna i Janusz Łobodzińscy.

Projekt dofinansowany przez Unię Europejską miasto realizuje wspólnie z sąsiednimi gminami. Jego celem jest redukcja poziomu zanieczyszczenia powietrza poprzez montaż ogniw fotowoltaicznych na prywatnych domach.- Tymczasem powinno ich być przynajmniej kilkaset więcej. Dlatego w kwietniu ogłosimy uzupełniający nabór wniosków . Zrobimy to zaraz po tym, jak skończymy podpisywać umowy z tymi mieszkańcami, którzy już złożyli do nas wnioski o dopuszczenie do udziału w projekcie - mówi dr Paweł Potyrański, dyrektor Wydziału Pozyskiwania Funduszy Urzędu Miasta Rzeszowa.Wczoraj w ratuszu umowy podpisały dwie kolejne rodziny.- Każdy mieszkaniec będzie mógł oddać do sieci nadmiar energii, a w razie potrzeby go wykorzystać. Dzięki temu nie będzie potrzeby inwestowania w drogie urządzenia magazynujące energię - zachwala Paweł Potyrański.