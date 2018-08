Było już Disco w stylu ‘80”, oraz „Legendy Rocka”. Teraz impreza będzie w letnim klimacie plaży i słodkiego lenistwa.

Imprezę poprowadzi doświadczony DJ Mateusz „Mundy” Błoniarz. Dodatkową atrakcją, jakiej jeszcze na Domówkach nie było, będzie muzyk Roger. Znany jest z gry na afro-kubańskich instrumentach muzycznych.Mile widziane podczas potańcówki są także kostiumy. Tym razem temat przebrań zależy tylko od wyobraźni uczestników. Dla najlepiej przebranej osoby organizatorzy przewidują Order Janusza Imprezy.Podobnie jak przy kinie plenerowym, podczas „Domówki” organizatorzy będą serwowali orzeźwiające napoje w ramach projektu Społecznej Lemoniady. To projekt, w którym to kupujący sam wyceniają produkt i płaci za niego, tyle ile jest w stanie zaoferować. Aby nabyć lemoniadę, należy przyjść ze swoim kubkiem lub zaopatrzyć się w szklany słoiczek na miejscu.Domówka u Janusza zaplanowana jest na 22 sierpnia 2018 r. od godziny 20:30 do 22:30 w Estradzie Rzeszowskiej. Wstęp jest bezpłatny.Oprócz Domówki, Letni Ogródek Kulturalny organizuje pokaz filmu „Erratum”. To historia o 34-letnim Michale, który wiedzie dostatnie i na pozór poukładane życie. Pracuje w dobrze prosperującym biurze rachunkowym. Ze względu na trwające przygotowania do Pierwszej Komunii syna, Michał chciałby wziąć parę dni urlopu. Jednak szef prosi go o przysługę. Jednak okazuje się, że sprawa nie jest tak prosta, na jaką wyglądała, a splot wydarzeń zmusza Michała do rozliczenia się z przeszłością. Film okrzyknięty został przez krytyków największym odkryciem 35. Festiwalu w Gdyni. Zdobywca licznych nagród na międzynarodowych festiwalach filmowych - wyróżniony m.in. na MFF Chicago.Pokaz odbędzie się 24 sierpnia o godzinie 21:00 w Letnim Ogródku Kulturalnym przy Estradzie Rzeszowskiej.

