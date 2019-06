W Rzeszowie chcą we wtorek i w środę tępić komary. Chyba że będzie padać

- Żeby faktycznie zadziałały, należałoby opryskać wszystkie miejsca, w których potencjalnie mogą przebywać komary. A to jest niewykonalne. Również z ekologicznego punktu widzenia jest to działanie wątpliwe. Preparaty używane do zwalczania komarów czy kleszczy nie działają wybiórczo. Zabijają wiele pożytecznych organizmów, chociażby takich jak pszczoły, również te dzikożyjące. Dlatego uważam, że opryski mogą przynieść znacznie więcej szkody niż pożytku - mówił nam niedawno dr. inż. Tomasz Olbrycht, entomolog z Wydziału Biologiczno-Rolniczego Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Zobacz też: Jest cieplej, pojawiają się kleszcze. "Aktywnie szuka żywiciela, ale trzeba być blisko by zaatakował"