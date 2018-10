W Rzeszowie będzie festiwal im. Tomasza Stańki

Po śmierci wybitnego jazzmana Tomasza Stańki rodem z Rzeszowa, jego imieniem nazwano rondo na skrzyżowaniu ul. Pleśniarowicza i Wiktora.

- Doszliśmy do wniosku, że dla tak wielkiego człowieka i artysty to za mało. Chcemy uhonorować go także w inny sposób, najlepiej muzyczny - mówi Maciej Chłodnicki, rzecznik prezydenta Rzeszowa. - Dlatego planujemy zorganizowanie festiwalu jazzowego im. Tomasza Stańki wraz z konkursem o złotą trąbkę dla młodych trębaczy.

Wstępny termin - jesień 2019. Organizatorzy myślą o zaproszeniu znanych, najlepszych jazzmanów z Polski, ale i z zagranicy. - Zależy nam, by ten festiwal wpisał się na stałe w program kulturalny miasta - podkreśla Chłodnicki.

