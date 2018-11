W poniedziałek startuje 05.Festiwal Nowego Teatru w Rzeszowie

Piąta edycja festiwalu będzie pewnym podsumowaniem dotychczasowych.

- Spektakle pokazują dużą rozpiętość programową – mamy z jednej strony arcydzieła literatury polskiej i światowej – np. „Orestes” i „Beniowski”, a z drugiej strony współczesne reportaże – nasz spektakl „Lwów nie oddamy” i „Ku Klux Klan” Teatru Nowego w Zabrzu – mówi Jan Nowara, dyrektor „Siemaszki”, a obecnie także dyrektor festiwalu.

„Orestes” Eurypidesa w reżyserii Michała Zadary (Teatr Centrala) to spektakl muzyczny, niemal koncert punk rockowy. Jest to refleksja na temat moralności w polityce. Premiera nieprzypadkowo odbyła się w galerii „Zachęta”, gdzie zamordowano prezydenta Gabriela Narutowicza.

„Beniowski. Ballada bez bohatera” w reżyserii Małgorzaty Warsickiej (Teatr Nowy w Poznaniu) na podstawie poematu Juliusza Słowackiego to dowcipna opowieść o autentycznym podróżniku i awanturniku.

Sztuka „Lwów nie oddamy” w reżyserii Katarzyny Szyngiery (Teatr im. Wandy Siemaszkowej) opowiada o skomplikowanych relacjach polsko – ukraińskich.

„Ku Klux Klan. W krainie miłości” (reż. Maciej Podstawny, Teatr Nowy w Zabrzu) powstał na podstawie książki reporterki Katarzyny Surmiak – Domańskiej, która z bliska przyjrzała się tej rasistowskiej organizacji.

Ważnym wydarzeniem piątej edycji festiwalu będzie spektakl studencki „Coś w rodzaju gniewu” w reżyserii Joanny Puzyny – Chojki (Studencki Teatr nieUGiętych Uniwersytetu Gdańskiego). Opowiada on o próbie buntu przeciw konsumpcjonizmowi. Poprzednia dyrektor Festiwalu Nowego Teatru przygotowała go na krótko przed swoją tragiczną śmiercią (zginęła w czerwcu 2018). Joanna Puzyna – Chojka jest „wielką nieobecną” tej edycji festiwalu.

– Prawie wszystkie pozycje w repertuarze są propozycjami zarekomendowanymi przez Joannę. Przed wakacjami omawialiśmy różne rzeczy i mieliśmy pewien zestaw do ostatecznego wyboru – mówi dyrektor Nowara.

Festiwalowa publiczność zobaczy także „Hańbę” J.M. Coetzee’go (reż. Michał Wierzchowski, Teatr Ludowy w Krakowie), która dotyka tematu wykluczenia ze środowiska i stygmatyzacji.

Kolejna pozycja – „Kochanie, zabiłam nasze koty” w reżyserii Rafała Dziwisza (Akademia Sztuk Teatralnych w Krakowie) to muzyczna adaptacja powieści Doroty Masłowskiej. Opowiada o młodych ludziach w przestrzeni wielkiego miasta, poszukujących prawdziwego kontaktu, przyjaźni, miłości, samych siebie.

Widzowie obejrzą również spektakl „Sprawiedliwi. Historia rodziny Ulmów” w reżyserii Beniamina Bukowskiego (Teatr im. W. Siemaszkowej).

Ciekawie zapowiada się „(Kobiet) Apetyt na Szekspira” Olivii Negrean (reż. Magdalena Mosteanu) – czytanie performatywne, podczas którego szekspirowskie postacie (m.in. Lady Makbet i Ofelia) gotują i rozmawiają o swoich pragnieniach, ambicjach, relacjach z mężczyznami.

W czasie festiwalu publiczność weźmie także udział w niezwykłym eksperymencie „Veni Vidi VR” w reżyserii Martyny Łyko, z udziałem dwójki aktorów – Justyny Król i Pawła Gładysza. Obraz stworzony za pomocą urządzenia do wyświetlania rzeczywistości wirtualnej będzie punktem wyjścia do nowej opowieści scenicznej, która będzie „pisać się” podczas spektaklu. Będzie to pierwsza z zapowiadanych na ten sezon „Interwencji Artystycznych” Sceny Nowej Dramaturgii.

Wydarzenia towarzyszące związane z 05. Festiwalem Nowego Teatru to wystawa plakatów Elham Hemmat i malarstwa Andrzeja Folfasa, panele dyskusyjne z udziałem teatrologów i krytyków, a także koncerty, które będą się odbywać w Parole Art Bistro. Znany krytyk teatralny Tomasz Domagała poprowadzi także warsztaty pisarskie „Recenzja – próba definicji”. Spektakle konkursowe zaprezentowane na tegorocznym festiwalu zawalczą o Nagrodę Dziennikarzy i Nagrodę Publiczności. 05. Festiwal Nowego Teatru – 57. Rzeszowskie Spotkania Teatralne zakończą się sobotę 24 listopada.

Program

19 listopada 2018 r. (poniedziałek)

godz. 18.45 Wernisaż wystawy plakatu Elham Hemmat /Foyer

godz. 19.00 Beniowski. Ballada bez bohatera Słowackiego, reż. Małgorzata Warsicka, Teatr Nowy w Poznaniu (90 min) /Duża Scena /wstęp 10 zł K

godz. 20.45 Rozmowy o teatrze /Foyer

godz. 21.45 Miguel Moon "Spacer księżycem", Michał Szuba /koncert /Parole Art Bistro

20 listopada 2018 r. (wtorek)

godz. 17.00 (Kobiet) Apetyt na Szekspira Olivii Negrean, reż. Magdalena Mosteanu /czytanie performatywne /Mała Scena /wstęp 5 zł

godz. 19.00 Ku Klux Klan. W krainie miłości Katarzyny Surmiak-Domańskiej, reż. Maciej Podstawny, Teatr Nowy w Zabrzu (135 min, 1 p.) /Duża Scena /wstęp 10 zł K

godz. 21.30 Rozmowy o teatrze /Foyer

godz. 22.30 Kasia i Tomek, Kasia Łacisz i Tomasz Bieniek /koncert /Parole Art Bistro

21 listopada 2018 r. (środa)

godz. 17.00 Sprawiedliwi. Historia rodziny Ulmów Beniamina M. Bukowskiego, reż. Beniamin M. Bukowski, Teatr im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie (70 min) /Szajna Galeria /wstęp10 zł

godz. 19.00 Orestes wg Eurypidesa, reż. Michał Zadara, CENTRALA (105 min) /Duża Scena /wstęp 10 zł K

godz. 21.00 Rozmowy o teatrze /Foyer

godz. 22.00 Gaba Janusz /recital /Parole Art Bistro

22 listopada 2018 r. (czwartek)

godz. 10.00–14:00 Warsztaty „Recenzja – próba definicji” prowadzi Tomasz Domagała /Szajna Galeria /wstęp bezpłatny

godz. 19.00 Hańba Johna Maxwella Coetzee'go, reż. Marcin Wierzchowski, Teatr Ludowy w Krakowie (120 min) /Duża Scena /wstęp 10 zł K

godz. 21.15 Rozmowy o teatrze /Foyer

23 listopada 2018 r. (piątek)

godz. 15.00 Coś w rodzaju gniewu reż. Joanna Puzyna-Chojka i zespół, Studencki Teatr nieUGiętych, Gdańsk (40 min) /Szajna Galeria /wstęp 5 zł

godz.16.00 panel Nowy teatr - kondycja, idee, perspektywy /Szajna Galeria /wstęp 5 zł

godz.19.00 Lwów nie oddamy Katarzyny Szyngiery, Marcina Napiórkowskiego i Mirosława Wlekłego, reż. Katarzyna Szyngiera, Teatr im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie (90 min) /Duża Scena /wstęp 10 zł K

godz. 21.00 Rozmowy o teatrze /Foyer

godz. 22.00 Dariusz Kot /recital akordeonowy /Parole Art Bistro

24 listopada 2018 r. (sobota)

godz. 10.00–14:00 Warsztaty „Recenzja – próba definicji” prow. Tomasz Domagała /Szajna Galeria /wstęp bezpłatny

godz. 17.00 Veni Vidi VR reż. Martyna Łyko /performance /Mała Scena /wstęp 5 zł

godz. 18.30 Wernisaż wystawy malarstwa Andrzeja Folfasa /Foyer

godz. 19.00 Kochanie, zabiłam nasze koty Doroty Masłowskiej, reż. Rafał Dziwisz, Akademia Sztuk Teatralnych im. St. Wyspiańskiego w Krakowie (90 min) /Duża Scena /wstęp 10 zł

godz. 20.30 Zakończenie Festiwalu /Foyer

SPEKTAKLE KONKURSOWE (Nagroda Publiczności i Nagroda Dziennikarzy)

Rozmowy o teatrze prowadzi Tomasz Domagała

WIDEO: Teatr Źródło "z Niepodległą w sercu" - happening na ulicach Radomska