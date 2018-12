W Jarosławiu nagrodzono autorów własnoręcznie wykonanych kartek świątecznych. Na konkurs wpłynęło 171 prac [ZDJĘCIA]

Ideą „Konkursu plastycznego na kartkę świąteczną z motywem Jarosławia” jest podtrzymywanie tradycji wysyłania kartek świątecznych. Jarosławianie po raz kolejny chętnie włączyli się w inicjatywę. Na tegoroczną - v edycję wpłynęło 171 prac.

Pomimo mocnej konkurencji w postaci SMS-ów i e-maili, w Jarosławiu tradycja rozsyłania kartek świątecznych ma się dobrze. Służy temu również „Konkurs plastyczny na kartkę świąteczną z motywem Jarosławia", organizowany przez burmistrza miasta, przy wsparciu miejskich instytucji kultury i sportu. Zakończyła się właśnie V edycja - bożonarodzeniowa, skierowana do wszystkich naszych mieszkańców. Jej celem było wyłonienie najciekawszych projektów plastycznych o tematyce Świąt Bożego Narodzenia, które stały się podstawą do stworzenia kartek rozsyłanych do zaprzyjaźnionych samorządów, partnerów, organizacji i stowarzyszeń nie tylko w Polsce, ale i za granicą. Trzy nagrodzone pierwszymi miejscami projekty zostały już wydrukowane i niebawem trafią do adresatów. Ich autorzy to: Tomasz Waszczuk (5 lata MP nr 9), Igor Wilk (klasa II A SP nr 11) oraz Aleksandra Waliczek (klasa III B ZSP).

Na konkurs wpłynęło łącznie 171 prac w 4 kategoriach: przedszkola - 47, szkoły podstawowe - 108, szkoły ponadgimnazjalne - 13, mieszkaniec - 3.

- Piękne, oryginalne i co najważniejsze wykonane własnoręcznie, takie kartki świąteczne wpłynęły do naszego urzędu w ramach konkursu plastycznego. Każda jest wyjątkowa i niepowtarzalna, ale łączy je wspólny motyw naszego miasta. Dziękuję wszystkim uczestnikom, za to, że po raz kolejny tak chętnie odpowiedzieli na nasze zaproszenie do udziału w konkursie. Zwycięskie projekty były inspiracją do przygotowania oryginalnych kartek, rozsyłanych z naszego urzędu do przyjaciół w Polsce i za granicą. Jest ich trzy wersje, w wykonaniu 5-latka, uczennic szkoły podstawowej i szkoły ponadpodstawowej - mówi burmistrz Jarosławia Waldemar Paluch.

Rozstrzygnięcie konkursu odbyło się 6 grudnia br., w sali narad Ratusza, w obecności specjalnego gościa - św. Mikołaja, który pomógł burmistrzowi wręczać upominki. Słodkości ufundowała firma F.P.C. SAN-Pajda Jarosław Sp. z.o.o., nagrody rzeczowe - Centrum Kultury i Promocji, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji i Miejska Biblioteka Publiczna, bilety do kina IKAR - Miejski Ośrodek Kultury. Dodatkowo autorzy najlepszych prac otrzymali zrealizowane kartki świąteczne z własnymi projektami.

LISTA LAUREATÓW

Kategoria - przedszkola

I miejsce - Tomasz Waszczuk, 5 lat, Grupa „Zielona" MP nr 9

Opiekunowie: Małgorzata Chechłowska, Małgorzata Sikorska

II miejsce - Igor Boniecki, 5 lat, MP nr 1

Opiekun: Regina Moskal

III miejsce - Maria Drapała, 5 lat, MP nr 8

Opiekunowie: Beata Wójcik, Anna Wiśniowska

Wyróżnienia

Oliwia Grycko, 5 lat, MP nr 8, opiekun: Magdalena Zagrobelna

Aleks Kowalski, Grupa „Zielona" MP nr 8, opiekun: Lidia Wróbel, Barbara Kulka

Aniela Krygowska, Grupa „Stokrotki", MP nr 12, opiekun: Izabela Krygowska

Kategoria - szkoły podstawowe

I miejsce - Igor Wilk, kl. II A, SP nr 11

Opiekun: Dorota Kostka

II miejsce - Patrycja Dinh Manh, kl. 3 gimnazjalna SP nr 2

Opiekun: Marida Dinh Manh

III miejsce ex aequo

Amelia Telega, kl. 5, SP Sióstr Niepokalanek

Opiekun: s. Alesia Syrest

Malwina Majcher, kl. VI, SP nr 7

Opiekun: Edyta Krzeszowiec

Wyróżnienia

Nikola Kamińska, kl. V, SP nr 1, opiekun: Bernard Augustynowicz

Antoni Tarapacki, kl. III A, SP nr 5, opiekun: Alicja Kulka

Oliwia Kaszowska, kl. V, SP nr 10, opiekun: Bernard Augustynowicz

Kategoria - szkoły ponadpodstawowe

I miejsce - Aleksandra Waliczek, kl. 3 B ZSP, opiekun: Teresa Ulma

Wyróżnienie: Jowita Maliczowska, kl. III b ZSP, opiekun: Monika Chodur

Kategoria - mieszkańcy miasta

Wyróżnienie: Marta Kamińska

