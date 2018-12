W całej Polsce możesz bezpłatnie sprawdzić, czy jesteś zakażony wirusem HCV. Trwa akcja profilaktyczna

Do końca roku (3) w laboratoriach ALAB istnieje możliwość wykonania pełnej diagnostyki w kierunku zakażenia HCV - bezpłatnie!

Młody wirus, stary problem

Wirus HCV został odkryty stosunkowo niedawno, dlatego wszelkie działania mające na celu jego zwalczanie, zostały wprowadzone dopiero w ostatnich 25 latach. W grupie ryzyka są, m.in.: osoby, które były wielokrotnie hospitalizowane, regularnie korzystają z zabiegów medycznych, np. u stomatologa, z usług salonów kosmetycznych, salonów fryzjerskich czy tatuażu. Do zakażenia może dojść w przypadku naruszenia ciągłości skóry, gdy do organizmu osoby niezakażonej dostanie się choć odrobina krwi, w której znajduje się wirus HCV. Największe ryzyko przeniesienia zakażenia występuje tam, gdzie nie są zachowane najwyższe standardy higieny oraz sterylizacji. Należy pamiętać o tym, że niektóre zachowania, takie jak dożylne zażywanie narkotyków lub ryzykowne zachowania seksualne, również zwiększają prawdopodobieństwo zakażenia.

Twój wybór

„WZW typu C przez wiele lat nie musi dawać żadnych specyficznych objawów. Bardzo często jest to zwykłe zmęczenie, bóle stawów, objawy podobne do grypy. Nie identyfikujemy ich z ciężkimi chorobami wątroby, a nieleczone, po 20-30 latach, mogą prowadzić do marskości wątroby, konieczności transplantacji, a nawet do raka wątrobowokomórkowego” – mówi ekspert akcji, prof. Robert Flisiak, Kierownik Kliniki Chorób Zakaźnych i Hepatologii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. „W niektórych sytuacjach zaawansowanej choroby wątroby spowodowanej przez HCV, żadna z dostępnych metod leczenia może nie być wystarczająca i choroba może zakończyć się śmiercią. Tylko od nas zależy, czy chcemy żyć w nieświadomości, czy zdiagnozować zakażenie HCV zanim rozwinie się marskość lub rak wątroby, rozpocząć leczenie i wyeliminować wirusa z organizmu” – kontynuuje.

Nowa nadzieja

W Polsce od 2015 r. roku dostępne są leki pozwalające na skuteczne wyleczenie zakażenia wirusem HCV. Są to rewolucyjne terapie, o blisko 100% skuteczności, bardzo wysokim bezpieczeństwie i minimalnych skutkach ubocznych. Leki te zostały wprowadzone do refundacji w ramach programu lekowego „Leczenia przewlekłego WZW typu C terapią bezinterferonową”. Coraz więcej pacjentów korzysta z możliwości szybszego powrotu do zdrowia. „Stworzony przez Ministerstwo Zdrowia program lekowy to jeden z najlepszych programów w Europie, powstałych z myślą o pacjentach.

Dzięki dobremu finansowaniu oraz szerokiemu dostępowi do najnowszych terapii, obecnie prawie w całym kraju nie ma kolejek do terapii, co oznacza, że każdy zdiagnozowany pacjent może rozpocząć leczenie prawie natychmiast” – mówi Barbara Pepke, lider Koalicji Hepatologicznej, prezes Fundacji Gwiazda Nadziei.

Bądź zdrów!

Wprowadzenie skutecznego leczenia pozwala na pozbycie się wirusa z krwi, dlatego teraz najważniejsze jest to, by znaleźć tych, którzy nie są świadomi swojego zakażenia. Stanowią oni ryzyko dla innych, ponieważ mogą transmitować wirusa na kolejne osoby. Tymczasem wystarczy wykonać krótki i bezbolesny test, by przekonać się, że jesteśmy zdrowi. „Wykonanie testu polega na nakłuciu opuszka palca, pobraniu kropli krwi. Wynik będzie już znany po 15 minutach. Do badania nie trzeba się specjalnie przygotowywać. Wystarczy zgłosić się do jednego z ponad 170 punktów pobrań ALAB w wybranym mieście, w godzinach jego funkcjonowania. W przypadku wykrycia przeciwciał anty-HCV, bezpłatnie zostanie przeprowadzona pogłębiona diagnostyka” dodaje lek. med. Agata Strukow z ALAB laboratoria.

Punkty Pobrań

Szczegółowe informacje dotyczące akcji profilaktycznej wraz z aktualizowanym wykazem wszystkich placówek, w których można skorzystać z bezpłatnego testu kwalifikacji do diagnostyki wykrycia wirusa HCV znajdują się na stronie www.alablaboratoria.pl

Akcja profilaktyczna prowadzona jest do końca 2018 roku lub do wyczerpania zapasów, a jej organizatorem jest firma AbbVie w partnerstwie z ALAB laboratoria.





(1) https://www.alablaboratoria.pl/19725-skorzystaj-z-bezplatnego-testu-kwalifikacyjnego-do-diagnostyki-hcv-w-punktach-pobran-laboratoriow-alab

(2) Projekt KIK/35 Zapobieganie zakażeniom HCV jako przykład zintegrowanych działań w zdrowiu publicznych na rzecz ograniczenia zakażeń krwiopochodnych w Polsce. Red. Wysocki, Zieliński, Gierczyński, Wyd. NIZP-PZH 2017 r.

(3) Do końca 2018 r. lub do wyczerpania zapasów