Uniwersytet Rzeszowski i Politechnika Rzeszowska otrzymały prawie milion złotych dofinansowania

Pół miliona złotych na rozbudowę Wieloprofilowego Centrum Symulacji Medycznej trafi do Uniwersytetu Rzeszowskiego . Za te pieniądze uczelnia przebuduje budynek przy ul. Warszawskiej 26 w Rzeszowie.

Drugi mniejszy projekt, na który uczelnia otrzymała pieniądze, dotyczy doposażenia biobanku. Na ten cel samorząd województwa przekazał 125 tysięcy złotych.

- Biobank to rodzaj archiwum przechowującego ludzkie tkanki, które służą do badań. Tym samym przyczyniają się do rozwoju właściwej medycyny i polepszenia diagnostyki, a przede wszystkim leczenia mocno spersonalizowanego - wyjaśnia prof. Czopek.

Biobank, który funkcjonuje w Rzeszowie, jest jedynym w województwie i jednym z niewielu w kraju. Za pieniądze od samorządu wojewódzkiego uczelnia kupi m.in. materiały potrzebne do pobierania i przechowywania materiału biologicznego czy wykonywania testów diagnostycznych.