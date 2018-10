Ulica Kościuszki w Rzeszowie prawie gotowa. Otwarcie lada dzień [ZDJĘCIA]

Awaria instagrama. Na całym świecie nie można było wczytać tej platformy społecznościowej

KD

Jeżeli po obudzeniu się, chcieliście zobaczyć co nowego na waszej ulubionej zdjęciowej platformie i nie mogliście tego zrobić, to znaczy, że Wam też nie działał instagram. Co się stało? Dlaczego instagram nie działa?