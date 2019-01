Ulica Kościuszki w Rzeszowie już gotowa. Jest pięknie [ZOBACZ ZDJĘCIA]

Dwa wieżowce u zbiegu ulicy Hetmańskiej i alei Powstańców Warszawy w Rzeszowie [ZDJĘCIA]

Łukasz Solski

Dwa wieżowce, które powstają u zbiegu ulicy Hetmańskiej i alei Powstańców Warszawy nad rzeszowskim zalewem to najwyższe budynki na Podkarpaciu. Wraz z iglicami sięgną 74 metrów. Każdy apartamentowiec to 18 kondygnacji mieszkalnych, a mieszkań 330 o powierzchni od 20 do 200 metrów...