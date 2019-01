Ukazała się nowa płyta Piotra Wojtasika, światowej sławy muzyka z Wrocławia

Na półki salonów muzycznych trafiła nowa płyta Piotra Wojtasika „To whom it may concern”. Album jest swoistym podsumowaniem 30-letniej twórczości tego znakomitego kompozytora i wirtuoza trąbki.

Piotr Wojtasik stworzył nowy album z jazzmanami, którzy na przestrzeni lat pojawiali się na jego muzycznej drodze. Na płycie występują: Viktor Tóth (Węgry), Sylwestr Ostrowski, Bobby Few (USA, Francja), Joris Teepe (Holandia) oraz John Betsch (USA, Francja). Osiem autorskich kompozycji Piotra Wojtasika zostało napisanych specjalnie z myślą o trasie koncertowej z legendą światowego jazzu – Bobby’m Few.

„To whom it may concern” to angielski zwrot używany do tytułowania oficjalnych pism, oznaczający „do wszystkich zainteresowanych”. Piotr Wojtasik wyjaśnia, że tytuł płyty jest metaforycznym ujęciem filozofii tworzenia muzyki.

– Po jednej stronie jest grupa wykonawców, którzy tworzą to, co czują i następne prezentują to publiczności. Z drugiej strony są artyści, którzy wychodzą na scenę, aby zagrać publiczności to, co chce usłyszeć. My jesteśmy w tej pierwszej grupie. Tytuł jest więc nieco przewrotny, przekorny – tłumaczy muzyk pochodzący z Wrocławia.

Znany trębacz materiał z najnowszej płyty po raz pierwszy na żywo zaprezentował w Programie Trzecim Polskiego Radia 30 września. Słuchacze docenili występ jego zespołu. „Piękny koncert.” „Granie świetne i płyta zapowiada się znakomita!” – takie komentarze pojawiły się po koncercie na portalach społecznościowych. Podczas występu wielokrotnie nagradzany artysta dziękował m.in. swoim muzykom oraz dwóm mecenasom jazzu, którzy po raz kolejny wsparli finansowo jego projekt: Sławomirowi Lange oraz Bogdanowi Łukaszukowi.

Piotr Wojtasik docenia rolę mecenasów muzyki, zwłaszcza w gatunkach, które nie podążają za gustami szerokiej publiczności, a – jak mówi – dokonują się z powodu wewnętrznej kreatywnej siły. – Mecenasi są dla nas opiekunami artystycznymi. Wierzą w to, co robimy i pomagają narodzić się efektom naszej twórczości, nie tylko finansowo – wyjaśnia trębacz.

Piotr Wojtasik w rozmowie z Robertem Migdałem

Piotr Wojtasik (ur. 10 czerwca 1964 r. we Wrocławiu) jest wielokrotnym laureatem Fryderyków: trzykrotnie odbierał statuetkę za najlepszą jazzową płytę roku i dwukrotnie w kategorii jazzowy muzyk roku. W swojej bogatej karierze zdobywał także Mateusze – nagrody muzyczne radiowej Trójki. Piotr Wojtasik nagrywał i koncertował w większości krajów Europy, w Maroku, Izraelu, Kanadzie, Stanach Zjednoczonych, Japonii i Indiach. Jego kompozycje przybierają formę indywidualną, opartą w części na jazzie modalnym z niewielkimi elementami free i muzyki etnicznej. Stale współpracuje z takimi muzykami jak: John Betsch, Joris Teepe, Viktor Tóth, Steven McCraven, Nicolas Simion, Michał Barański, Michał Miśkiewicz, Michał Tokaj. Od lat zapraszany jest do współpracy przez legendarnego saksofonistę Billy’ego Harpera. Gościnnie wziął udział w nagraniu ponad kilkudziesięciu albumów. Na swoim koncie ma 11 autorskich płyt.

Piotr Wojtasik – To Whom it May Concern

Skład:

Piotr Wojtasik – trąbka

Viktor Tóth – saksofon altowy, arura flute

Sylwester Ostrowski – saksofon tenorowy

Bobby Few – fortepian

Joris Teepe – kontrabas

John Betsch – perkusja

Cena płyty: 37 złotych