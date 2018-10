Uczennice z Rzeszowa zajęły wysokie miejsca w I Międzynarodowym Konkursie Chopinowskim w Wiedniu.

Międzynarodowy Festiwal Pianistyczny „Gloria Artis“ odbył się we wrześniu w Austrii. W ramach projektu miał miejsce kurs mistrzowski z udziałem 17 uczestników z całej Europy w wieku od 8 do 25 lat. Co więcej, zorganizowane zostały trzy koncerty oraz pierwsza edycja Międzynarodowego Konkursu Chopinowskiego w pięciu grupach wiekowych.

Była polska reprezentacja z Rzeszowa

W kursie uczestniczyły młode rzeszowianki. Brały one też udział w Międzynarodowym Konkursie Chopinowskim. Czternastoletnia Zuzanna Gawrońska, uczennica Zespołu Szkół Muzycznych nr 2 im. Wojciecha Kilara, zajęła I miejsce w kategorii III. Maja Koszycka zajęła 5, miejsce w IV kategorii.

W kursie mistrzowskim wzięli udział młodzi pianiści, którzy przygotowali utwór solowy lub z repertuaru muzyki kameralnej. Kurs mistrzowski był prowadzony w czterech językach: niemieckim, angielskim, polskim i rosyjskim.

