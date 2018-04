Ubezpieczyciele przyczyniają się istotnie do rozwoju gospodarczego w naszym kraju, odpowiadając łącznie za około 2 proc. PKB. To prawie 36 mld wartości dodanej do polskiej gospodarki. Nie uświadamiamy sobie na co dzień tego potencjału. Ubezpieczenia to podatki wpłacone do budżetu państwa, tysiące miejsc pracy, również w branżach i sektorach niezwiązanych bezpośrednio z samą sprzedażą usług ubezpieczeniowych, miliardy inwestycji w polską gospodarkę. To dynamicznie zmieniający się sektor usług finansowych, który szybko odpowiada na zmieniające się potrzeby klientów i nowe ryzyka, by chronić ich jak najlepiej.



Z raportu o wpływie branży ubezpieczeniowej "Jak ubezpieczenia zmieniają Polskę i Polaków", przygotowanego w 2017 roku przez Deloitte na zlecenie Polskiej Izby Ubezpieczeń wynika, że w 2016 roku odprowadzono do budżetu państwa 1,6 mld podatków, a w gospodarce dzięki ubezpieczeniom funkcjonowało 225 tysięcy miejsc pracy. Nie do przecenienia jest również wpływ branży ubezpieczeniowej na rynek kapitałowy. Ubezpieczyciele są trzecim co do wielkości inwestorem instytucjonalnym, lokując aż 60 miliardów w obligacje i ponad 17 miliardów w akcje spółek. Firmy ubezpieczeniowe zapewniają tym samym nie tylko kapitał na rozwój polskich przedsiębiorstw, ale finansują również wydatki publiczne na infrastrukturę, edukację czy zdrowie, tworząc w ten sposób miejsca pracy w sektorze prywatnym i publicznym.



Nie bez znaczenia jest również wpływ ubezpieczycieli na prowadzenie działalności gospodarczej. Dostosowane do potrzeb danej branży i wielkości firmy ubezpieczenia zapewniają dobre warunki rozwoju przedsiębiorczości. Dodają przedsiębiorcom odwagi w podejmowaniu decyzji, ekspansji na nowe rynki, czy tworzeniu nowych miejsc pracy.



Ubezpieczenia chronią płynność finansową firm, ich majątek, zabezpieczają przed roszczeniami poszkodowanych wskutek działania pracowników firmy, czy przed skutkami nowych zagrożeń, jakie pojawiają się w kontekście ochrony danych przed działalnością cyberprzestępców.



Pozytywny wpływ branży ubezpieczeniowej widać w każdym sektorze gospodarki. Są jednak sektory szczególnie związane z ubezpieczeniami, m.in. handel i naprawa samochodów, finanse, nieruchomości, przemysł przetwórczy, transport i logistyka. W handlu i naprawie samochodów ten wpływ szacowany jest na 7,9 mld wartości dodanej brutto, w finansach i nieruchomościach 3,2 mld zł brutto.



Bardzo istotny jest wpływ ubezpieczeń na sektor opieki zdrowotnej w Polsce. Wprowadzenie na polski rynek prywatnych ubezpieczeń medycznych pozwoliło w zasadzie na powstanie i dynamiczny rozwój nowej branży usługowej - prywatnych placówek medycznych. Poza oczywistymi następstwami, takimi jak odciążenie publicznego systemu opieki zdrowotnej, czy stworzenie nowych miejsc pracy dla personelu medycznego i administracyjnego placówek prywatnych, wpłynęło to pośrednio na poprawę stanu zdrowia, a co za tym idzie większą wydajność pracowników korzystających z prywatnej opieki zdrowotnej. Z rozwoju tej branży skorzystały również firmy z branż pokrewnych, choćby produkujące aparaturę medyczną i wyposażenie gabinetów lekarskich.



Jeżeli spojrzeć na wpływ branży ubezpieczeniowej na polską gospodarkę w perspektywie długofalowej, warto wspomnieć również o ubezpieczeniach emerytalnych. Dzięki zapewnieniu sobie po kilkudziesięciu latach pracy wyższej emerytury, a co za tym idzie zwiększeniu siły nabywczej naszych miesięcznych przychodów, będziemy mogli zaspokoić więcej potrzeb swoich i swoich bliskich. To z kolei oznacza dalsze napędzanie gospodarki, pobudzanie wzrostu gospodarczego oraz tworzenie kolejnych miejsc pracy.