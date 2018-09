Warzywa i owoce z największą zawartością wody. Poszukują ich osoby będące na ciągłej na diecie i spragnieni smaku, dbający o linię i miłośnicy orzeźwiających napojów. Wiosną i latem powinniśmy dostarczać organizmowi około 2 litrów wody, jesienią i zimą, niewiele mniej. Jak to zrobić jeśli sama woda nie jest przysmakiem? SPRAWDŹ zestawienie 18 warzyw i owoców z największa zawartością wody. Tym się najesz i napijesz

arbuz,

truskawki,

morele,

ananas,

brzoskwinie itp.

ogórek,

seler naciowy,

cukinia,

kalafior,

papryka itp.

Formę robi się nie tylko na lato ale też na lata. Aktualnie modny jest kolejny fit challange.Zamień ciężko strawne produkty na. Nie dość, że szybko je spalisz to nie poczujesz ciężkości żołądka ani innych nieprzyjemnych konsekwencji przejedzenia.Z owoców robi sięi pożywne koktajle. Owoce można też dodawać do wody, aby dodać jej więcej smaku.Warzywa również zawierają wodę. Niektóre z nich również można wykorzystać do lemoniady czy innego koktajlu, z innych przygotowuje się lekkostrawne i dietetyczne potrawy. Seler naciowy z hummusem to doskonała przekąska do ciężko strawnego grilla, a mizeria z ogórków do obiadu to pomysł na szybką alternatywę dla klasycznej sałatki.