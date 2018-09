Naturalne afrodyzjaki to temat rzeka. Przez długie lata sprawdzały je kolejne pokolenia. Niektóre z nich działają lepiej, inne gorzej. Skuteczność niektórych jest potwierdzona badaniami, inne działają tylko na podświadomość. Amerykańscy naukowcy postanowili rozwiać wszelkie wątpliwości. Badania nad naturalnymi afrodyzjakami ujawniły szokującą prawdę. Nie wierzcie we wszystko, co mówią. Potwierdzamy fakty i obalamy mity o naturalnych afrodyzjakach. Sprawdź co na pewno zadziała na drugą połówkę.

Dodaj zdjęcie do materiału. Autor: Opis: Dodaj zdjęcie: Maksymalny rozmiar pliku to 5 MB Aby wysłać zdjęcie musisz zgodzić się z poniższym warunkiem. Oświadczam, że zapoznałem / zapoznałam się z treścią regulaminu w tym z zapisami informującymi o fakcie i zakresie przetwarzania moich danych osobowych oraz o osobie Administratora Danych Osobowych (ADO), i w pełni akceptuję ich treść.