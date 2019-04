Turniej Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku. Droga na Stadion Narodowy prowadzi przez Tarnobrzeg

Tym razem zwycięzcy etapu powiatowego o prym na Podkarpaciu walczyć będą w Tarnobrzegu. W czwartek w szranki staną chłopcy i dziewczęta w kategoriach U-8 i U-10, a w piątek w U-12. Najlepsi z dwóch starszych roczników będą reprezentować nasze województwo na finałach krajowych, które odbędą się w Warszawie, a decydujące spotkania rozegrane zostaną na Stadionie Narodowym przed meczem finału Pucharu Polski.

Uczestnikom przyglądać się będą m.in. Zbigniew Boniek, prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej oraz Jerzy Brzęczek, selekcjoner reprezentacji Polski.

Dla wszystkich biorących udział w turnieju będzie to więc niesamowita przygoda. A historia pokazuje na dodatek, że podkarpackie drużyny zazwyczaj dobrze się prezentują w stolicy naszego kraju. Przypomnijmy bowiem, że choćby przed rokiem najlepsze w swoich kategoriach okazały się dziewczynki z Beniaminka Krosno i chłopcy z AMO Rzeszów. Najpierw jednak trzeba być najlepszym w województwie.

Tu zaczynali Milik i Zieliński

W Tarnobrzegu łącznie zagra blisko 100 drużyn z 23 powiatów.

- Mamy przygotowane aż 16 boisk - mówi nam Karol Wołoszyn, jeden z koordynatorów turnieju.

- Potwierdzam, że dla każdego kto weźmie udział w finałach krajowych w Warszawie, to będzie duże przeżycie. Sam miałem przyjemność uczestniczyć w nich kilka razy - słyszymy.

W turnieju „Z Podwórka na Stadion” swoje piłkarskie kariery zaczynało wielu reprezentantów Polski, żeby wspomnieć Arkadiusza Milika czy Piotra Zielińskiego. Podkarpaccy piłkarze też już jednak przebijają się do senio-rskiej piłki, a swoje pierwsze kroki stawiali właśnie w tych rozgrywkach.

Bartosz Bida jest wychowankiem Stali Rzeszów, a obecnie reprezentuje barwy 1-ligowych Wigier Suwałki. Do pierwszej drużyny Cracovii puka pochodzący z Jasła Michał Rakoczy, a wychowanek Beniaminka, Kacper Bieszczad jest zawodnikiem Zagłębia Lubin, a także jest powoływany do młodzieżowych reprezentacji Polski.

- Są też Bartosz Ciepiela z Legii Warszawa czy Kacper Cichoń z Pogoni Szczecin.Wszyscy ci młodzi piłkarze są już bliżej tej większej piłki, a grali w naszym turnieju - mówi Karol Wołoszyn.

- Pamiętajmy jednak, że najważniejsza jest dobra zabawa. Uważam, że jak jeden zawodnik z turnieju zagra w kadrze to już będzie sukces. Tutaj mniej chodzi o końcowy wynik, a bardziej o promowanie piłki nożnej - stwierdził Karol Wołoszyn.

Na każdego z uczestników czekają więc pamiątkowe medale, a najlepsi otrzymają również puchary. No i otworzą sobie drogę do gry na Stadionie Narodowym. Do tego najlepsi piłkarze i piłkarki zostaną zaproszeni na Letnią Akademię Młodych Orłów.

O oprawę zadba DJ Ucho

- Turniej „Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku” jest jednym z najważniejszych projektów Polskiego Związku Piłki Nożnej. Co roku tysiące dzieci, które w nim uczestniczą, mają okazję do zaprezentowania swoich piłkarskich umiejętności, spędzając przy tym czas na świeżym powietrzu i doskonale się bawiąc. Najbardziej utalentowani zawodnicy i zawodniczki trafiają dodatkowo do notesów naszych trenerów i skautów, którzy bardzo uważnie śledzą rozgrywki od etapu finałów wojewódzkich. Wierzę w to, że część z tych młodych piłkarzy w przyszłości zadebiutuje w reprezentacji Polski i będzie stanowić o jej sile - powiedział Czesław Michniewicz, selekcjoner reprezentacji Polski U-21.

O poziom piłkarski na boiskach możemy więc być spokojni, a o oprawę tego wydarzenia zadba DJ Ucho, który prowadził już wiele imprez sportowych i nie pozwala, aby było nudno.

Początek rywalizacji w Tarnobrzegu już w czwartek o godz. 8.30.