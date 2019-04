Trudne nazwy miejscowości w Polsce. Spróbuj nie połamać sobie na nich języka!

Język polski nie należy do najłatwiejszych i choć najtrudniej jest przyswoić go obcokrajowcom, to i Polakom potrafi sprawić sporo trudności. O ile jednak pewne trudne słowa możemy zastępować ich prostszymi w wymowie synonimami, o tyle tego zabiegu nie zastosujemy w przypadku nazw miejscowości. Na tych zaś można połamać sobie język. Zobaczcie 16 miejscowości, których nazw nie sposób wymówić bez zająknięcia.

Jan Chmielewski /wikimedia.commons.org