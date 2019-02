Tragiczna historia księżnej Diany w wykonaniu Zespołu Tanecznego Gracja z Łańcuta zdobyła mistrzostwo Polski i puchar świata

Na scenie widać pałac Buckingham. Przed bramą stoją żołnierze w czerwonych mundurach i charakterystycznych czapkach.

– Te czapki były specjalnie sprowadzane z Anglii – wyjaśnia Bogusława Bieniasz – choreograf, założycielka Gracji.

Przed bramą pałacu tańczą dzieci, a wśród nich pojawia się Diana. Po chwili brama się otwiera, a od strony pałacu wychodzą wytwornie ubrane tańczące pary. W jednej z nich jest książę Karol z jakąś arystokratką.

- W tej scenie po raz pierwszy w historii Gracji mamy dwa plany, które tańczą równocześnie – mówi Bogusława Bieniasz.

Karol zabiera Dianę na dziedziniec pałacu. Po chwili, ubrani w ślubne stroje wyjeżdżają karetą i spotykają się z wiwatującym tłumem. Gdy kareta się chowa, główni bohaterowie znów zmieniają stroje. Zaczyna się codzienne życie za bramą pałacu. Diana i Karol są otoczeni przez bramy, które ciągle przesuwają się w ich kierunku, coraz bardziej ograniczając ich życie. Za bramami stoją paparazzi. Po pewnym czasie książęca para rozchodzi się w dwie różne strony. Na scenie pozostaje sama Diana, która jest ciągle otaczana przez paparazzich. Nagle pojawia się drugi mężczyzna, który tańczy z nią przez chwilę.

Tańcząca para chcąc przed nimi uciec, wchodzi do tunelu.

– I tu w muzyce rozlega się odgłos wypadku samochodowego, jest to nagranie dość mocne emocjonalnie – opisuje tę scenę choreograf.

Nastaje cisza. Po chwili dzieci składają kwiaty pod portretem Diany, który znajduje się na bramie pałacu Buckingham. Z głośników rozbrzmiewa melodia z utworu „Candle on the wind”, który po śmierci księżnej Diany napisał Elton John.

„Lady D” to produkcja, w której wzięło udział 57 tancerzy w różnym wieku. W przedstawieniu wykorzystano 100 kostiumów. Najpierw Gracja zdobyła mistrzostwo Polski podczas krajowych mistrzostw w miejscowości Kleszczów pod Warszawą, co pozwoliło im wystawiać „Lady D” na mistrzostwach świata. Później zespół otrzymał tytuł wicemistrza świata podczas IDO World Championschip Show Dance Prague 2018 rozgrywanych w Pradze w dniach 28 – 30 września 2018.

Kolejnym sukcesem był puchar świata zdobyty 27 października 2018 podczas Cup Productions and Hip Hop Integrative Para All Agegroups rozgrywanych w Kielcach.

- Reprezentowaliśmy Polskę. Radość jest ogromna. Dania znalazła się za nami, a Litwa na 3 miejscu. Widzę, że „Lady D” się podoba, że robi wrażenie tak jak produkcja „Titanic”, która wystawialiśmy w tamtym roku. Od kilku lat jesteśmy cały czas na podium. To naprawdę bardzo dużo dla zespołu z małego miasta, bo my się mierzymy cały czas z gigantami, z wielkimi szkołami tańca – podkreśla Bogusława Bieniasz. – Kiedy flaga jest wciągana na maszt, gdy wybrzmiewa „Mazurek Dąbrowskiego”, gdy dzieci się cieszą, to są naprawdę wyjątkowe chwile –dodaje choreograf.