Dwaj około 25-letni mężczyźni zginęli w makabrycznym wypadku, do jakiego doszło w sobotę na drodze wojewódzkiej numer 871 relacji Stalowa Wola - Tarnobrzeg. Bmw, którym podróżowali, zjechało z drogi, „skosiło” betonowy słup a następnie z ogromną siłą uderzyło w drzewo i dachowało.

O zdarzeniu służby ratownicze zostały powiadomione po godzinie 13. Ratownicy, którzy dotarli na miejsce wypadku zastali makabryczny widok. W kompletnie zniszczonym przewróconym na dach samochodzie z tablicami rejestracyjnymi powiatu stalowowolskiego były uwięzione ciała dwóch młodych mężczyzn, częściowo rozczłonkowane. To świadczy niewątpliwie o tym, jak ogromne siły i przeciążenia zadziałały w momencie uderzenia samochodu w przeszkodę - drzewo. Także to sugeruje, że prędkość, z jaką poruszał się samochód, była duża.



Strażacy przy użyciu specjalistycznego sprzętu hydraulicznego podnieśli pojazd do góry i następnie wyciągnęli z wnętrza ciała obu mężczyzn. Rozłożono również strażackie parawany, by ustrzec gapiów przed makabrycznym widokiem.



Wstępne ustalenia wskazują, że na prostym odcinku drogi kierowca bmw z niewyjaśnionych przyczyn zjechał na lewy pas ruchu, następnie „złapał” kołami pobocze. W efekcie doszło do późniejszych zdarzeń i tragedii.



Z naszych ustaleń wynika, że mężczyźni spieszyli się na ślub i wesele do Grębowa (odległość kilkunastu kilometrów). Jeden z nich miał być drużbą, drugi świadkiem. Wieźli ze sobą obrączki dla młodej pary. Zginęli obaj.

Dodaj zdjęcie do materiału. Autor: Opis: Dodaj zdjęcie: Maksymalny rozmiar pliku to 5 MB Aby wysłać zdjęcie musisz zgodzić się z poniższym warunkiem. Oświadczam, że zapoznałem / zapoznałam się z treścią regulaminu w tym z zapisami informującymi o fakcie i zakresie przetwarzania moich danych osobowych oraz o osobie Administratora Danych Osobowych (ADO), i w pełni akceptuję ich treść.