TOP 20 największych firm na giełdzie. Tutaj jest praca [ZDJĘCIA]

Plaza Rzeszów zmienia godziny otwarcia. Od 1 marca galeria handlowa będzie czynna dłużej

Katarzyna

Od 1 marca rzeszowska Plaza zmieniła godziny otwarcia. Teraz klienci mogą robić zakupy od poniedziałku do soboty o godzinę dłużej, czyli do 21:00. Bez zmian pozostaną godziny otwarcia w niedziele handlowe. Wtedy centrum czynne będzie od 10:00 do 20:00.