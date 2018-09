Rynek pracy w woj. podkarpackim jest silnie zróżnicowany. Chociaż w powiecie przemyskim wszystkie oferty pracy zgłaszane w urzędach przez pracodawców znajdują swoich amatorów, to w woj. podkarpackim przedsiębiorcy mają problem z obsadzeniem wszystkich dostępnych stanowisk pracy. Zobacz, w jakich zawodach najłatwiej jest o zatrudnienie na Podkarpaciu.

Rekruter nie dzwoni? Sprawdź, co zrobić, żeby to zmienić

Dietetycy i żywieniowcy

Kaletnicy, rymarze i pokrewni

Kierowcy operatorzy wózków jezdniowych

Nauczyciele akademiccy

Operatorzy urządzeń wiertniczych i wydobywczych ropy, gazu i innych surowców

Operatorzy wolnobieżnych maszyn rolniczych i leśnych

Pracownicy do spraw transportu

Pracownicy obsługi biura gdzie indziej niesklasyfikowani

Robotnicy wykonujący prace proste przy uprawie roślin i hodowli zwierząt

Robotnicy wykonujący prace proste w kopalniach i kamieniołomach

W powiecie przemyskim występuje nadwyżka pracowników – wynika z danych za I półrocze 2018 r., zebranych przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. W najgorszej sytuacji znajdują się osoby wykonujące zawody maksymalnie nadwyżkowe. Nie ma dla nich żadnych ofert pracy w urzędach pracy. Do grupy nieszczęśliwców należą:Powiat przemyski stanowi ewenement w skali województwa podkarpackiego. Co prawda w pozostałych powiatach także można wskazać zawody nadwyżkowe lub maksymalnie nadwyżkowe, ale pracodawcy poszukują w nich również osób, których brakuje na rynku pracy. Przykładowo, w powiecie bieszczadzkim występuje duże zapotrzebowanie na przewodników turystycznych i pilotów wycieczek, w powiecie leżajskim oferty pracy czekają m.in. na operatorów maszyn do prania, a w Rzeszowie brakuje strażaków.W woj. podkarpackim na wagę złota są kierownicy w instytucjach opieki zdrowotnej. Pracodawcy na próżno szukają ich w urzędach pracy, podczas kiedy zapotrzebowanie na tego rodzaju pracowników występuje w Rzeszowie. Osoby spełniające odpowiednie wymagania w ogóle nie zgłaszają się do urzędów pracy. Dlatego też specjalizacja ta trafiła na szczyt listy zawodów maksymalnie deficytowych w woj. podkarpackim. Instytucje opieki zdrowotnej, które chcą zatrudnić kierownika, muszą szukać takiej osoby poza urzędami pracy.Z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych, który prowadzony jest zgodnie zzaleceniami przygotowanymi przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, wynika, że w I półroczu 2018 r. w woj. podkarpackim występował popyt na licznych pracowników szeregowych, a także na kierowników. W serwisie Gratka.pl można znaleźć liczne oferty pracy dla kontrolerów jakości, kierowców, pracowników produkcji czy operatorów maszyn. Pracodawcy z poszczególnych powiatów zgłaszali nieco inne zapotrzebowanie do urzędów pracy. Największy problem ze znalezieniem pracowników mieli w grupie zawodów, których listę prezentujemy w galerii.