Jesień to najlepsza pora, by nadrobić zaległości w serialach. Chociaż telewizja, Netflix, Showmax i inne tego typu platformy dbają o to, by podsuwać nam ciągle nowe propozycje, a doba uparcie nie chce się wydłużyć, to poza najnowszymi produkcjami są też takie, które po prostu trzeba zobaczyć. Zobacz TOP 10 seriali wszech czasów – wstyd ich nie znać!





Dobre seriale są jak wino – im starsze, tym lepsze. Nie ulega jednak wątpliwości, że niemal co miesiąc pojawia się przynajmniej jedna interesująca propozycja. Nie powinno też zatem nikogo dziwić, że w rankingu TOP 10 seriale niekoniecznie są wiekowe – wprost przeciwnie, jest tam sporo względnie świeżych propozycji. Twórcy seriali dochodzą do doskonałości, a po ich produkcje nie tylko chętnie sięgamy, ale także chętnie wracamy do nich po jakimś czasie – to najlepszy dowód na to, że seriale są dobre, kiedy pomimo tylu nowych propozycji, wracamy do tych, które już kiedyś oglądaliśmy.



Dobre seriale: wybór polskich widzów

Zapytany o dobre seriale, każdy wskazałby pewnie inne. My postanowiliśmy sprawdzić, co najchętniej oglądają i najwyżej oceniają polscy widzowie, a z pomocą przyszły nam ich oceny, wystawiane produkcjom na portalu Filmweb. Zobaczcie wyjątkowo dobre seriale, które przypadły do gustu polskim widzom. Czy to seriale wszech czasów? Które z nich widzieliście, a jakich, waszym zdaniem, brakuje na tej liście?



