Co dzisiaj zamawiamy na obiad? Coś meksykańskiego, chińskiego...a może coś polskiego? Polskie dana zyskują coraz większą renomę i są chętnie spożywane nie tylko przez rodziny imigranckie, ale także przez autochtonów. Nie da się jednak zaprzeczyć, że to właśnie Polonia jest odpowiedzialna za szerzenie miłości do pierogów i polskiej kiełbasy. Polskie przepisy pojawiają się w programach telewizyjnych, z których najważniejszym jest lifestylowy format- córki polskich imigrantów. To dzięki niej amerykańscy telewidzowie mogli poznaćalbo koncepcję podawaniaZ kolei portal Buzzfeed poleca swoim czytelnikom "". Na liście znalazły się m.in.. Najwięcej miejsca poświęcono, które skradły serce autorce artykułu - Amerykanki z San Francisco. Z mniejszym uwielbieniem spotykają się polskie kiszonki, z regułu traktowane z nieufnością.Mekką amerykańskich miłośników polskiej kuchni jest Chicago, które stanowi jedno z największych skupisk Polonii na świecie. To tu sprzedawane są najlepsze hot dogi - wzjemy klasyczną pozycję, na którą składa sięZ kolei restauracjaserwuje prawdziwą bombę smakową! Restauracja należy do braci Marszewskich, którzy chcieli oddać hołd swojemu polsko-koreańskiemu pochodzeniu. Okazało się, że stworzenie harmonijnego menu było dość proste. Szef kuchni Won Kim zauważył wiele podobieństw w obu szkołach kulinarnych - w obu popularne sąi różnorodneMiłośnicy polskiej kuchni mogą spróbować swoich sił w domach, korzystając z przepisów pojawiających się na portalu Youtube. Na ogół są to filmiki realizowane przez Polaków albo osoby o polskim pochodzeniu. Autorzy przepisów wykazują się wielką kreatywnością, próbując zastąpić niedostępne składniki lokalnymi produktami. Oczywiście, w komentarzach zawsze znajdą się malkontenci, którzy skrytykują użycie nieodpowiedniej kiełbasy do bigosu...ale z ręką na sercu - kto trochę nie oszukiwał przygotowując chińszczyznę?