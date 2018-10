Najszybsze samochody świata potrafią jeździć z taką prędkością, jakiej wielu z nas nigdy nie uda się doświadczyć. Maksymalnie 140 km/h na autostradzie? To dla nich nic! Najszybsze auta na świecie potrafią pędzić o wiele szybciej. Zobacz 10 samochodów, które osiągają zawrotne prędkości!





Najszybsze samochody świata to modele, które trudno spotkać na polskich ulicach. Zwykle kosztują krocie, a część z nich została wyprodukowana w niewielkiej liczbie egzemplarzy. Prędkość maksymalna większości pojazdów poruszających się po polskich drogach w niczym nie dorównuje najszybszym samochodom świata. One są w stanie wyprzedzić twoje auto w ciągu kilku sekund i w równie krótkim czasie zostawić po sobie jedynie pył na drodze.



Jakie osiągi mają najszybsze samochody świata? Jak szybko są w stanie przyspieszyć od 0 do 100 km/h? Zobacz w naszej galerii auta, które trudno prześcignąć! Którym z nich chciałbyś się przejechać?





