To będzie ostatnie w tym roku szkolenie terytorialsów. Odbędzie się w Rzeszowie i Jarosławiu

17 listopada to pierwszy dzień tzw. "szesnastki". 16-dniowe szkolenie podstawowe prowadzone będzie w systemie ciągłym. Przeznaczone jest dla kandydatów, którzy do tej pory nie mieli do czynienia ze służbą wojskową.

- Pierwszy dzień to przyjęcie, umundurowanie i wyekwipowanie oraz dopełnienie wszystkich kwestii ewidencyjnych. Zwykle w drugim dniu ochotnicy poddawani są testowi oceny sprawności fizycznej, który obejmuje "test wejściowy" z wychowania fizycznego oraz badanie współczynników budowy ciała. Wyniki tych testów i badań zostaną wykorzystane w dalszej służbie, głównie w celu doskonalenia sprawności fizycznej kandydatów - wyjaśnia por. Witold Sura, rzecznik prasowy 3.Podkarpacka Brygada Obrony Terytorialnej.

Podczas 16 dni szkolenia największy nacisk położony będzie na naukę praktycznych umiejętności posługiwania się bronią, zasad zachowania na polu walki, oraz pierwszej pomocy.

- Szkolenie taktyczne integruje wszystkie zagadnienia niezbędne żołnierzowi do przetrwania w czasie działań wojennych. Priorytetem jest szkolenie strzeleckie, w tym nauka prowadzenia ognia. W ostatnim dniu żołnierze Terytorialnej Służby Wojskowej odbędą egzamin końcowy. W tym czasie każdy terytorials wykona wiele zadań taktycznych i ogniowych po wyznaczonej pętli - dodaje por. Sura.

Ukoronowaniem szkolenia podstawowego będzie przysięga wojskowa, która odbędzie się 2 grudnia w Tarnobrzegu.

Obecnie Wojska Obrony Terytorialnej są w procesie formowania, którego zakończenie planowane jest na 2021 rok, wtedy liczebność formacji ma osiągnąć zakładany stan 53 tys. żołnierzy, a brygady obrony terytorialnej będą rozwinięte w każdym województwie.

Obecnie w WOT służbę pełni blisko 15 tys. żołnierzy, w tym 12,5 tys. ochotników oraz 2,5 tys. żołnierzy zawodowych.

Źródło: TVN24