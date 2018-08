Zbliża się IX Festiwal Zespołów Alternatywnych „Rockowyja". Gwiazdą wieczoru będzie wielokrotnie nagradzana rzeszowska grupa Tension Zero.

16:30 – rozpoczęcie imprezy

17:00 – Pusta Przestrzeń (alternative rock)

18:00 – Deep Alley (post grunge / alternative rock)

19:00 – The Louders (psychedelic rock)

20:00 – Tension Zero (progressive rock / metal)

Tension Zero, to zespół, którego wokalistą jest Dominika Kobiałka – znana z programu The Voice of Poland. Progresywno rockowa grupa, która działa od 2012 roku. Łączy wpływy rocka, metalu, jazzu, fusion oraz electro. Zespół promuje debiutancki album „Human.exe”.Występ Tension Zero poprzedzą koncerty trzech przedstawicieli podkarpackiej sceny muzycznej: psychodeliczno rockowegoz Głogowa Małopolskiego, post grunge’owegoz Rzeszowa oraz alternatywno rockowej grupyz Rzeszowa.IX Festiwal Zespołów Alternatywnych „Rockowyja” odbędzie się w piątek 7 września 2018 roku w Rzeszowskim Domu Kultury filia Wilkowyja przy ul. Olbrachta 120.Wstęp na imprezę jest bezpłatny.