Raport przeprowadzony przez AAA Auto dowodzi, że w różnych regionach Polski kupujemy różne modele używanych samochodów. Polacy ze wschodnich regionów kraju mają inne preferencje zakupowe niż Polacy z miast centralnych i zachodnich.

Ranking dla wszystkich województw

dane sprzedażowe dealerów

Niemieckie auta najchętniej kupowane, ale preferujemy różne modele

Najstarsze i najtańsze oraz najmłodsze i najdroższe samochody używane w Polsce

Zestawienie zostało opracowane na podstawie kilku wskaźników. Autorzy rankingu wzięli pod uwagę:Dzięki zderzeniu informacji udało się wyodrębnić wyraźne różnice w preferencjach zakupowych kierowców z kilku części kraju. Lubujemy się przede wszystkim w niemieckich samochodach. Na wchodzie i zachodzie kraju będą to jednak różne modele.Ciągle najchętniej kupowanym samochodem używanym w Polsce jest Volkswagen Passat. W lipcu tego roku aż w 7 województwach ten model auta był najchętniej oferowany do sprzedaży. Dużą popularnością cieszy się też Opel Astra. Zwyciężył w aż 6 województwach.Najwięcej zatrzeba zapłacić na Śląsku (15 000 zł). Są to też modele najmłodsze w porównaniu do innych regionów Polski (mediana dla Śląska to 11,1 lat). Najtańsze Ople można znaleźć w województwie kujawsko-pomorskim (12 500 zł). Są to jednocześnie auta starsze w porównaniu do średniej – mediana to 12,6 lat.Najtańsze i najstarszeoferuje województwo lubelskie (18 400 zł; 14 lat). Najmłodsze i najdroższe modele pojawiały się przede wszystkim w województwie podlaskim (19 600 zł; 13,3 lat).Najstarsze i najtańsze sąkupione w województwie warmińsko-mazurskim (mediana wieku: 13,7 lat; cena: 12 500 zł). Najdroższe i najmłodsze modele najchętniej wybierano w województwie pomorskim (11,7 lat; cena: 16 900 zł).