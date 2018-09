Ranking najcenniejszych marek świata BrandZ otwiera technologiczna piątka. Marki, które wszyscy doskonale znają. Technologia to najszybciej rozwijająca się gałąź biznesu, nic dziwnego, że jest też najbardziej kasowa i przynosi największy dochód. Technologiczni giganci zawładnęli górną drabinką rankingu najcenniejszych marek świata za 2017 rok. Sprawdź jakie marki znalazły się w rankingu.

Rekruter nie dzwoni? Sprawdź, co zrobić, żeby to zmienić

10 faktów o PPK. Kto i ile dołoży do naszych emerytur? WSZYSTKO, co musisz...

Ranking najcenniejszych marek świata: największe wzrosty, największe spadki

Łączna wartość 100 największych marek wzrosła o 8%, do poziomu 2 3,64 bilionów dolarów

Co wynika z rankingu?

Debiuty w rankingu TOP 100

XFinity,

YouTube,

Hewlett Packard Enterprise,

Salesforce,

Netflix,

Snapchat,

Sprint.

Ranking BrandZ co to takiego?

Google, Apple, Microsoft, Amazon i Facebook to technologiczni giganci, których na tej liście nie mogło zabraknąć. Kto oprócz nich znalazł się w? Zestawienie przygotowane zostało przez BrandZTM, a opublikowane przez znana agencję badawczą WPP i Kantar Millward Brown.Największym wygranym ostatniego roku okazał się, który osiągnął najwyższy wzrost wartości spośród wszystkich marek w rankingu (wzrost o 40,3 mld dolarów, +41%). W czubie najszybciej rozwijających i bogacących się marek znalazł się też technologiczny(+27% w rok do roku) oraz(obie marki + 18%).W tym rankingu nie ma miejsca na spadki. Wyróżnić można jedynie marki, które rozwijały się wolniej. Warto jednak dodać, że ten wolniejszy rozwój i tak dawał milionowe dochody i możliwość zajęcia najlepszych pozycji w rankingu. Do marek z najniższym wzrostem zaliczamy(+3%) i(+7%).świadczy o tym, że marki technologiczne wynoszą się na wyżyny. Rozwijają swoje brandy z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb konsumentów, zaspokajają potrzeby i upraszczają funkcjonowanie w świecie. Ponad 50% całkowitej wartości marek z TOP 100 pochodzi od marek związanych z technologią. Dla porównania w roku 2006 była to 1/3 całości.W rankingu zadebiutowało 7 nowych marek w tym:mat pras. Pierwszy ranking tego typu powstał w 2006 roku. Od tamtej pory całkowita wartość marek objętych rankingiem. Ranking doskonale pokazuje nastroje i. Od kilku lat wiodącą branżą jest technologia.