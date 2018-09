Znamy już podstawową składkę na ZUS, która będzie obowiązywała w 2019 roku. Przedsiębiorców czekają kolejne podwyżki. Przedsiębiorcy co roku wyczekują momentu ustanowienia ustawy budżetowej, ponieważ to na jej podstawie wyznaczana jest nowa składka ZUS. Sprawdzamy z jakich ulg w składkach ZUS mogą skorzystać przedsiębiorcy.

Ponad 1300 zł na składki ZUS w 2019 roku

Składka ZUS w 2019 roku

Składki ZUS: ubezpieczenie społeczne i zdrowotne WYLICZENIA

ubezpieczenie społeczne - 974,65 zł

W porównaniu z poprzednim rokiem to wzrost o 65,89 zł.

W porównaniu z poprzednim rokiem to wzrost o 65,89 zł. ubezpieczenie zdrowotne - 319,94 zł

Z ubezpieczeniem zdrowotnym wiąże się jeszcze jedna zależność. W styczniu 2019 roku GUS poda nową wartość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw a na jej podstawie ustalona zostanie nowa wysokość składki zdrowotnej. Niezmienna zasada jest taka, że będzie ono wynosiło 9% podstawy miesięcznego wynagrodzenia. W poprzednich latach składka zdrowotna rosła o ok. 10 zł. Można więc założyć, że ubezpieczenie zdrowotne w składce ZUS na 2019 rok wyniesie ok. 330 zł.

ULGI podatkowe dla małych przedsiębiorców i nie tylko

Prognozysą wykonywane już w połowie roku. Dokładne wyliczenia znane są bliżej końca roku, kiedy to rząd przygotowuje nową ustawę budżetową.W tym roku szczególnie zainteresowaniami zmianami w składkach ZUS na 2019 rok powinni być przedsiębiorcy, którzy prowadzą swoją działalność dłużej niż 2 lata. To osoby, które nie mogą skorzystać z najczęściej promowanych ulg podatkowych tj.: ulg ulga start czy zwolnienie zw składek. Dla takich przedsiębiorców składka ZUS na 2019 rok wzrośnie oWysokość składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne a także Fundusz Pracy powiązane są z wysokością przeciętnego wynagrodzenia w kraju. Ze względu na podwyższoną wartość wynagrodzenia, wzrósł również poziom składek ZUS.Projekt budżetu zakłada wzrost prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w 2019 roku do poziomu 4765 zł, + 322 zł w porównaniu z 2018. Wzrost tego wskaźnika przekłada się bezpośrednio na wysokość składek na ubezpieczenie społeczne. Przyjmując te dane wysokość składki na ubezpieczenie społeczne wyniesie w 2019 roku:Składki do ZUS jak sama nazwa wskazuje są podzielone na kilka części składowych. Do składek ZUS zwykle zaliczamy:Znamy jużPrzedsiębiorców czeka podwyżka. Sprawdź jakie przysługują Ci ulgi podatkowe i jak je wykorzystać. Skorzystają przede wszystkim właściciele nowych firm, samozatrudnieniu i właściciele firm o niewysokich przychodach.ZOBACZ W GALERII z jakich ulg można skorzystać i