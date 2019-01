Rekordowa sprzedaż biletów na koncert Taco Hemingwaya w Rzeszowie. Pierwsze pule wyprzedały się w ciągu dwóch godzin!

Kinga Dereniowska

Taco Hemingway to jeden z najgorętszych nazwisk polskiego rapu. Jego współpraca z Quebonafide i płyta SOMA to jedno z najważniejszych muzycznych wydarzeń roku. Teraz przyjedzie do Rzeszowa!