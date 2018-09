Osoby, którym przysługuje renta socjalna dostaną we wrześniu wypłatę w rekordowej wysokości - 1524,11 zł brutto. Wszystko za sprawą przepisów, które weszły w życie z dniem 1 września 2018 r. Zrównują one rentę socjalną z najniższą rentą inwalidzką. Dalsza część artykułu poniżej.

Oznacza to, że renta socjalna w podwyższonej wysokości będzie wypłacana we wrześniu z dodatkowym trzymiesięcznym wyrównaniem. Dla osoby, która miała wypłacaną rentę w czerwcu, lipcu i sierpniu tego roku, wyrównanie wyniesie 494,31 zł brutto. Oznacza to, że łączna wysokość renty socjalnej do wypłacenia we wrześniu wyniesie 1524,11 zł brutto.

W maju tego roku parlament uchwalił jednogłośnie ustawę podwyższającą rentę socjalną z 865,03 do 1029,80 zł. W efekcie renta socjalna wzrosła do 100 proc. kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy.Nowe przepisy weszły w życie 1 września 2018 r., ale z mocą obowiązującą od 1 czerwca br.Celem renty socjalnej jest kompensowanie braku możliwości nabycia uprawnień do świadczeń z systemu ubezpieczenia społecznego ze względu na to, że całkowita niezdolność do pracy powstała przed wejściem na rynek pracy. Renta socjalna przeznaczona jest dla osób, które w większości nigdy nie osiągają samodzielności życiowej, w wieku dorosłym zamieszkują z rodzicami lub też przebywają wiele lat w instytucjonalnych formach opieki, takich jak domy pomocy społecznej.