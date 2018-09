Czas, aby w Rzeszowie oferta sportowa poszerzyła się o kolejna dyscyplinę. Czy rugby w Rzeszowie stanie stanie się ulubioną rozrywką rzeszowian?

Czym jest rugby w Rzeszowie?

– Do zeszłego roku, właściwie nie myśleliśmy o budowie drużyn dziecięcych i młodzieżowych. Zawodnicy, nawet jeśli mieli 15-16 lat przychodzili do nas sami i trenowali razem z seniorami – mówi Kuba Sieradzki, trener i prezes Klubu. - Musieliśmy spojrzeć szerzej i zastanowić się czy chcemy budować poważny klub sportowy w Rzeszowie czy jedynie przestrzeń do rekreacji dla dorosłych ludzi, którzy lubią ten sport. Wybraliśmy oczywiście to pierwsze i staramy się tworzyć historię polskiego rugby – dodaje.

– Wchodzimy z rugby do szkół podstawowych i średnich, przymierzamy się do powołania Podkarpackiego Związku Rugby, współpracujemy z innymi klubami i akademiami rugby oraz z Polskim Związkiem Rugby, więc plany są ambitne, teraz czas na realizację – mówi Sieradzki.

Klub Rugby Rzeszów 17 września 2018 r. również zorganizował rekrutację. Na trening wraz z rodzicami przyszło kilkanaścioro młodych adeptów rugby. Pojawiły się również trzy dziewczynki, co pokazuje, że w Rzeszowie jest potencjał do budowy dobrej żeńskiej drużyny.Rugby w Rzeszowie pojawiło się 8 lat temu.Rugby Rzeszów chce stworzyć drużyny dziecięce i młodzieżowe w każdej kategorii wiekowej oraz a także drużyn dziewczęcych. Trenerzy zapewniają, że jeśli nie uda się do przyszłego roku zgromadzić wystarczającej liczby zawodników w danej kategorii, zawodnicy będą uczestniczyć w zawodach razem z zaprzyjaźnionymi klubami z południa Polski.Zobaczcie zdjęcia!