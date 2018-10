Szukasz pomysłu na aktywność sportową? Zgłoś się do drużyny rugby w Rzeszowie

Czym jest rugby?

Rugby to zespołowy sport, w którym 15 osobowe drużyny dążą do zdobycia jak największej liczby punktów poprzez przyłożenie piłki na polu punktowym bądź kop pomiędzy słupy (bramki). Podstawową zasadą jest zakaz podawania piłki do przodu. Fragmenty gry jak młyn czy aut są niezwykle widowiskowe. Rugby jest sportem przeznaczonym w zasadzie dla wszystkich. Mogą trenować zarówno niscy jak i wysocy, grubi jak i chudzi.

Dla kogo rugby?

Rugby jest idealnym sportem dla mężczyzn, którzy trenują na siłowni czy crossfit, a nabytą sprawność chcieliby wykorzystać na boisku.

Treningi są darmowe

Treningi odbywają się 3 razy w tygodniu, również na boisku trawiastym. W miesiącach zimowych treningi prowadzone są pod dachem

REKRUTACJA DO DRUŻYNY SENIORÓW

kiedy: 10 PAŹDZIERNIKA 2018 r., godz. 20:15

gdzie: Orlik przy ul. Starzyńskiego 17 w Rzeszowie

