„Szpilką w Sedno” w Rzeszowskim Domu Kultury

W RDK rozpoczęły się zapisy na letni wypoczynek dzieci

Beata Terczyńska

Zajęcia organizowane będą od 4 lipca do 5 sierpnia, od poniedziałku do piątku. W jedenastu filiach RDK zaplanowane są w godzinach od 9 do 14, natomiast w jednej od 8 do 16 i z wyżywieniem.