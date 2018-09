Akcja służb na al. Hallera w pobliżu skrzyżowania z ul. Powstańców Śląskich we Wrocławiu. Na drzewie przy skrzyżowaniu z małą uliczką Krakusa pojawił się szop pracz. Ssak pochodzący z Ameryki Północnej wygrzewał się we wrześniowych promieniach słońca, co zaskoczyło przechodniów. Wezwali straż pożarną, by złapano zwierzaka. Przyjechała między innymi jednostka ratownictwa wodnego, która ma na wyposażeniu także sprzęt do łapania zwierząt. Na czas akcji strażaków zamknięto jeden pas obwodnicy śródmiejskiej w kierunku ulicy Grabiszyńskiej. Szop nie zamierzał się jednak poddawać. Gdy zobaczył strażaków idących po niego, dał nogę i tyle go widziano. Zobaczcie nasze zdjęcia z tej akcji.

Dodaj zdjęcie do materiału. Autor: Opis: Dodaj zdjęcie: Maksymalny rozmiar pliku to 5 MB Aby wysłać zdjęcie musisz zgodzić się z poniższym warunkiem. Oświadczam, że zapoznałem / zapoznałam się z treścią regulaminu w tym z zapisami informującymi o fakcie i zakresie przetwarzania moich danych osobowych oraz o osobie Administratora Danych Osobowych (ADO), i w pełni akceptuję ich treść.