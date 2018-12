Szlachetna Paczka wciąż szuka darczyńców. A finał już w niedzielę

Na Podkarpaciu jest 692 rodzin, które w święta dostaną paczki od darczyńców. Jednak jest jeszcze kilka rodzin, których nikt nie objął pomocą.

Przekazując rodzinie paczkę pokazujemy jej, że nie jest sama ze swymi problemami. Paczka ma być impulsem do zmiany w życiu rodziny. Przygotowana jest tak, aby dała trwały efekt. Celem Paczki jest to, by potrzebujący “stanęli na nogi”, zaczęli sobie sami radzić w życiu.

SZLACHETNA PACZKA istnieje od 2001 roku. Przez 18 lat w jej działania włączyło się blisko 4 mln osób, a łączna wartość pomocy materialnej, przekazanej ponad 150 tys. rodzin w potrzebie przekroczyła ćwierć miliarda złotych.

Jak zostać darczyńcą Szlachetnej Paczki?

Wystarczy wejść na stronę www.szlachetnapaczka.pl i postępować zgodnie z instrukcją.

